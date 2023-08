Rayman est de retour et il est l’invité spécial d’une nouvelle dimension mystérieuse : le Studio Galactic-Opéra du Fantôme. Le DLC Rayman in the Phantom Show arrive dans Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope le 30 août.

Elle peut être achetée seule au prix de 14,99€ ou dans le cadre du season pass et de l’édition Gold.