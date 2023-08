Ratata Arts et TVT viennent d’ouvrir une nouvelle campagne Kickstarter pour Ratatan, et une version Nintendo Switch est désormais assurée via financement (708 249$ engagés sur un objectif de 139 715 $).

Le jeu à venir est l’œuvre du réalisateur Hiroyuki Kotani (concepteur du jeu Patapon), du producteur Kazuto Sakajiri (The Eye of Judgment) et du compositeur Kenmei Adachi (Patapon, LocoRoco, Gran Turismo). Il s’agit d’un jeu d’action rythmique dans lequel « le joueur joue le rôle d’un chef d’orchestre contrôlant les actions d’une jolie armée de personnages Ratatan ».