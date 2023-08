Mato Anomalies, le jeu de rôle au tour par tour développé par Arrowiz et édité par PLAION, lance son premier DLC : Digital Shadows aujourd’hui sur PlayStation® 4, PlayStation® 5, Xbox One, XBox Series X|S, Nintendo Switch et PC (en version numérique uniquement sur Steam).

Comme dans le jeu principal, les joueurs se retrouvent à Mato, une métropole tentaculaire qui combine architecture traditionnelle et futuriste dans un monde post-apocalyptique.

Si les joueurs incarnaient jusque-là le détective Doe qui enquêtait sur l’invasion de créatures surnaturelles, le DLC leur propose désormais d’incarner SkyEye, qui tombe sur une ville virtuelle rappelant étrangement celle de Mato.

Le DLC introduit de nouveaux donjons, des combats inédits et un nouveau personnage à incarner.

Digital Shadows se débloque après le chapitre 6, créant un pont entre les événements des chapitres 6 et 7. Les possesseurs de l’édition Digital Deluxe recevront le DLC gratuitement.

Pour les nouveaux venus, vous pouvez acheter le jeu de base et Digital Shadows ensemble à moitié prix dans le format de votre choix.

Les principales caractéristiques du DLC « Digital Shadows » sont les suivantes :

EXPLORATION PLUS PROFONDE : Découvrez l’histoire complexe de chaque personnage, introduisant des récits captivants et de nouveaux adversaires redoutables.

DES DONJONS AGRANDIS : Plongez au cœur du danger avec la création de repaires complexes, de cartes plus grandes, de monstres divers, d’interactions et de mécanismes plus riches.

COMBAT AMÉLIORÉ : équipez vos personnages avec de nouvelles compétences et armes puissantes, offrant une myriade d’options de construction et de possibilités stratégiques.

DÉFI SANS FIN : Testez vos compétences et votre bravoure dans des repaires roguelike exclusifs.