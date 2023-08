Précédemment annoncé sur smartphone, Powerful Pro Baseball Eikan Nine Crossroad est désormais confirmé aussi sur consoles – notamment sur Nintendo Switch. La date de sortie du 20 septembre n’a pour l’instant été fixée que pour la version mobile au Japon. Powerful Pro Baseball Eikan Nine Crossroad sera disponible en free-to-play avec des achats in-app.

Il y a peu de chance que le jeu arrive chez nous, même si WBSC eBASEBALL™: POWER PROS a récemment eu la chance d’une localisation chez nous, en anglais, à moins de 2 €.

Eikan Nine est un mode dans lequel vous devenez un entraîneur de baseball de lycée, entraînez votre équipe et la conduisez au tournoi national de baseball de lycée de Koshien Japan. Powerful Pro Baseball Eikan Nine Crossroad conserve la configuration traditionnelle d’Eikan Nine, mais ajoute de nouveaux éléments pour une construction d’équipe encore plus approfondie, notamment les « étudiants boursiers », le « conseil de croissance » et les « écoles rivales ».

Caractéristiques principales

Eikan Nine – Menez l’équipe à la victoire en tant qu’entraîneur, avec des entraînements quotidiens et des stratégies de jeu, dans le but d’atteindre le tournoi national de baseball des lycées japonais de Koshien.

Repérez les étudiants boursiers – Grâce au nouveau système de repérage des étudiants boursiers, vous pouvez repérer des personnages familiers de la série Powerful Pro en tant que joueurs et managers. Les personnages éclaireurs peuvent rejoindre l’équipe de baseball de l’entraîneur (dans Eikan Nine) en tant qu' »étudiants boursiers ».

Ligue Koshien du stade – Jouez dans la ligue Koshien avec une « équipe Eikan » sauvegardée après le tournoi d’été du mode Eikan Nine. Rejoignez les ligues supérieures et gagnez des récompenses.

Stadium Eikan Tower – Jouez à la Tour Eikan avec une « équipe arrangée » composée de joueurs qui sont devenus professionnels en mode Eikan Nine. Détruisez chaque étage du thème de la tour pour obtenir des matériaux et des objets utilisables en mode Eikan.