Jouez ensemble sur Nintendo Online, Steam et Epic Game Store. Découvrez cette fonctionnalité en action lors du premier stream communautaire de Fae Farm, le vendredi 4 août à 21h, heure française sur twitch.tv/phoenixlabs

Vancouver, B.C. – 3 août 2023 – Phoenix Labs a annoncé aujourd’hui que Fae Farm, la prochaine simulation de ferme chaleureuse infusée de magie, proposera du cross-play sur toutes les plateformes annoncées pour le jeu. Les joueurs pourront partager leur aventure dans Azoria avec tous leurs amis, quelle que soit la plateforme choisie, y compris Nintendo Switch, Steam, ou l’Epic Game Store. Phoenix Labs est un leader de l’industrie et un pionnier du cross-play depuis les débuts de son premier titre, Dauntless, qui a également été lancé avec le cross-play activé sur de nombreuses plateformes de jeu.

Les joueurs pourront voir cette fonctionnalité en action dans Fae Farm à 21h, heure française, ce vendredi 4 août sur la chaîne Twitch de Phoenix Labs. Les Community managers Eunice Sanchez et Kim Velasquez présenteront le cross-play dans Fae Farm, ainsi que d’autres éléments de gameplay comme l’agriculture, l’artisanat, les soins aux animaux, l’exploration et bien plus encore. Le stream communautaire de ce vendredi sera le premier d’une série hebdomadaire qui aura lieu chaque vendredi à 21h, heure française en août, jusqu’au lancement de Fae Farm le 8 septembre.

Fae Farm est classé PEGI 7, et est dès à présent disponible en précommande numérique sur Nintendo Switch et sur PC via Steam et l’ Epic Games Store . Les joueurs peuvent également précommander une édition physique sur Nintendo Switch chez certains revendeurs. Les précommandes de Fae Farm incluent le pack varié de Chaumière Confortable comprenant des instructions pour fabriquer un nichoir, une tenue décontractée de fermier, un portrait d’animal, et bien plus encore. Ces objets sont exclusifs au pack et seront disponibles dès que les joueurs débuteront leur aventure dans Fae Farm.