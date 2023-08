THQ Nordic sortira un portage de Gothic Classic sur Nintendo Switch, en collaboration avec le développeur Piranha Bytes. La date de sortie est fixée au 28 septembre 2023.

Gothic est un jeu vidéo de rôle/action développé par Piranha Bytes et sorti pour la première fois en 2001. Plongeant les joueurs dans un univers médiéval-fantastique sombre et réaliste, le jeu met en scène un protagoniste sans nom envoyé dans une colonie minière pénitentiaire appelée simplement « la Colonie ». Ce lieu hostile abrite une variété de créatures dangereuses, de criminels endurcis et de factions en conflit.

Attention, Gothic Classic n’est pas un remaster ou un remake; juste le code original, mais avec une tonne de correctifs (voir juste ici).

Dans Gothic Classic, le but du joueur est de survivre dans cet environnement impitoyable, en développant de nouvelles compétences et en se liant avec différentes factions présentes dans la Colonie. Au fil de l’aventure, le héros acquiert de la force et de l’expérience, ce qui lui permet de faire face à des ennemis de plus en plus puissants.

Le jeu offre un vaste monde ouvert à explorer, avec des forêts obscures, des montagnes rocheuses et des ruines mystérieuses à découvrir. Les joueurs peuvent se déplacer librement dans cet environnement diversifié, trouver des secrets cachés et rencontrer des personnages intrigants qui proposent des quêtes variées. La notion de faction joue un rôle essentiel dans Gothic. Les joueurs peuvent rejoindre différentes factions, comme les mercenaires, les mages ou les colons, et accomplir des tâches spécifiques pour gagner leur confiance. Les choix faits dans les affiliations influenceront la progression du joueur et l’histoire qu’il vivra.

Le système de combat du jeu est connu pour sa difficulté et son réalisme. Il nécessite une approche stratégique, obligeant les joueurs à maîtriser la synchronisation de leurs attaques, à esquiver habilement les coups ennemis et à bloquer les attaques adverses. Les compétences spéciales peuvent être apprises en rejoignant certaines factions ou en suivant des entraînements spécifiques.

Gothic a rencontré un grand succès et a donné lieu à plusieurs suites, dont Gothic II (2002), Gothic 3 (2006) et Arcania: Gothic 4 (2010).