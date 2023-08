Atlus est de retour avec un deuxième bande-annonce pour Persona 5 Tactica, nouveau spin-off de l’épisode le plus populaire de la franchise, qui arrive sur Nintendo Switch. Persona 5 Tactica sortira sur Switch le 17 novembre 2023.

On apprend aussi qu’un DLC de 15€ sera disponible lors de la sotie du jeu (du moins sur plateformes Xbox pour le moment, mais il devrait être confirmé partout d’ici peu) et proposera Akechi Goro et Kasumi Yoshizawa.

Dans Persona 5, Akechi Goro est un jeune détective talentueux qui se présente comme un justicier. Il est apprécié du public pour son apparence charmante et son charisme, ce qui lui vaut une popularité importante auprès des médias et du grand public. Cependant, derrière cette image, Akechi cache ses véritables intentions et ses sombres desseins.

Akechi est initialement présenté comme un allié du groupe de personnages principaux, les Phantom Thieves. Ce groupe de lycéens utilisent leur pouvoir de Persona pour pénétrer dans le monde des cœurs corrompus, voler leurs trésors et changer leur comportement pour rendre justice. Cependant, au fur et à mesure que l’histoire progresse, il devient évident qu’Akechi a des motivations cachées et qu’il travaille en réalité contre les Phantom Thieves. Ses actions entraînent des conséquences importantes dans le scénario, et il devient un adversaire redoutable pour le protagoniste et ses amis.

Révélations majeures (Attention, spoilers); Dans un tournant clé de l’histoire, Akechi est révélé comme le fils illégitime du vilain Shido, un politicien corrompu et principal antagoniste du jeu. Akechi a grandi dans l’ombre, cherchant à se venger de son père pour l’abandon qu’il a subi et pour les mauvais traitements qu’il a subis. Cela explique en partie sa haine envers les adultes corrompus et son désir de « justice ». Vers la fin du jeu, Akechi se révèle être le porteur du Persona de l’Arcane Justice, Loki. Il utilise ce pouvoir pour affronter les Phantom Thieves et les empêcher de mettre fin aux plans de son père. Toutefois, lors de la confrontation finale, Akechi tente de se racheter en aidant le protagoniste à vaincre Shido.

Dans « Persona 5 Royal », Kasumi Yoshizawa est une étudiante transférée à l’Académie Shujin, la même école que le protagoniste du jeu. Elle est présentée comme une athlète talentueuse et une gymnaste prometteuse. Malgré son apparence joyeuse et énergique, Kasumi cache un lourd fardeau et une histoire personnelle complexe.

Kasumi joue un rôle important dans l’histoire de « Persona 5 Royal ». Elle se lie d’amitié avec le protagoniste et devient membre des Phantom Thieves, le groupe de lycéens qui utilisent leur pouvoir de Persona pour combattre les forces obscures et corrompues qui pèsent sur la société. Contrairement aux autres membres des Phantom Thieves, Kasumi rejoint le groupe plus tard dans l’histoire, et son arrivée apporte de nouvelles dynamiques et intrigues au récit. Elle apporte également une nouvelle arme, un pistolet, qui lui permet d’attaquer les ombres d’une manière différente des autres membres du groupe.

Révélations majeures (Attention, spoilers); Au fur et à mesure que l’histoire progresse, il est révélé que Kasumi Yoshizawa est liée à une tragédie passée, la mort de sa sœur jumelle. Cet événement tragique la hante et elle cherche à trouver un moyen de rendre hommage à sa sœur tout en poursuivant son propre rêve de devenir une gymnaste professionnelle. Une autre révélation majeure concerne l’identité de Kasumi. Il est découvert que Kasumi est en réalité le pseudonyme utilisé par Sumire Yoshizawa, la sœur jumelle de la véritable Kasumi décédée. Sumire avait pris l’identité de sa sœur décédée pour réaliser le rêve qu’elles partageaient toutes les deux.