Arc System Works et French Bread annonce aujourdh’ui la sortie de Under Night In-Birth II Sys:Celes sur Nintedo Switch, qui devrait sortir début 2024.

Under Night In-Birth II Sys:Celes est la suite de Under Night In-Birth apparu pour la première fois sur la console hyrbide en 2020. Under Night In-Birth fait partie de la série « Under Night In-Birth » et a été initialement publié dans les salles d’arcade japonaises en 2012, avant d’être disponible sur différentes plateformes de jeu.

L’un des aspects marquants d’Under Night In-Birth est le système GRD (Grind Grid). Ce système dynamique récompense les joueurs qui adoptent un style de jeu agressif en augmentant leur jauge de grille (Grid Gauge), qui peut être utilisée pour des manœuvres offensives et défensives puissantes. Ce système ajoute une couche supplémentaire de profondeur et de stratégie au gameplay. Le jeu propose également un mode histoire dans un style anime, qui explore l’histoire et les antécédents de chaque personnage. L’intrigue tourne autour d’un événement mystérieux connu sous le nom de « Hollow Night » et des différents individus impliqués dans ces conflits.