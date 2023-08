Aquarist comme son nom le laisse sous-entendre est un jeu dans lequel vous allez incarner un aquariophile. Autrement dit, un passionné d’aquarium qui va petit à petit devoir vivre de sa passion en aidant dans un premier temps son entourage puis ses clients.

Ce jeu de simulation de gestion d’aquarium est développé par FreeMind Games et édité par Ultimate Games. Il est sorti le 17 mars 2022 sur Nintendo Switch.

Les débuts difficiles d’un aquariophile

Vous incarnez un jeu garçon à qui on vient d’offrir son premier aquarium et un peu d’argent. Cette première cagnotte sera destinée à l’achat des accessoires nécessaires au fonctionnement de l’aquarium et bien entendu aux poissons. Dès le début du jeu, vous allez devoir créer votre premier aquarium puis un second et ainsi de suite.

Les premiers aquariums vous apprennent les bases : il y les éléments indispensables, les points importants et le nettoyage. Vous devrez par la suite utiliser ses bases en fonction des projets qui vous seront confiés : votre aquarium, celui de papa, celui de la voisine…

Le joueur voit son personnage à la première personne, c’est-à-dire uniquement ses mains. Il pourra ainsi se déplacer dans la maison afin de récupérer les éléments dont il aura besoin pour son aquarium.

Riche idée s’il y avait un quelconque intérêt…

Vous allez devoir commander les objets nécessaires à votre création auprès d’une boutique spécialisée : terre, décoration, plantes, filtres… Mais plutôt que d’avoir un inventaire et d’aller simplement piocher dedans, vous allez devoir lâcher votre aquarium pour aller chercher votre matériel sur une étagère ou aller chercher de l’eau dans l’évier… Aucun problème me direz-vous, cela rend le jeu plus réaliste. Certes, cependant la maniabilité sur Switch est une vraie catastrophe et les graphismes sont vraiment moyens. De plus, mettre plus de temps en jeu que dans la réalité pour effectuer des actions basiques est vraiment frustrant.

Une autre frustration du gameplay vient de la décoration de notre aquarium… La boutique est accessible sous la forme d’un menu et contient dès le départ beaucoup d’espèce de plantes, de poissons ainsi que des décorations variées pour nos aquariums. Cependant, la navigation dans ces menus n’est pas intuitive et placer nos achats dans l’aquarium est une chose complexe. D’une part, il faut aller chercher l’objet sur le meuble puis revenir vers l’aquarium pour enfin pouvoir l’introduire dans celui-ci. Prendre le temps de tout positionner comme nous le voudrions prend beaucoup, beaucoup de temps. Et quand bien même nous aurions de la patience, il est souvent impossible d’obtenir le placement souhaité.

Un jeu relativement réaliste

Malgré un gameplay aux fraises, le jeu est plutôt réaliste dans sa conception et propose les vraies étapes pour mettre en place un aquarium. Vous devez disposer de la terre au fond de votre aquarium afin de pouvoir mettre des plantes pour le confort de vos poissons. Puis acheter des rochers ou autres décorations pour leur permettre de se cacher. Acheter une pompe pour filtrer l’eau et un thermostat pour mettre l’eau à la bonne température.

Faire en sorte que l’eau soit douce ou de l’eau salée selon les poissons que vous souhaitez y faire vivre… Tout doit être en accord, la température de l’eau avec les plantes et les poissons…

Le jeu est divisé en plusieurs niveaux, chacun avec ses propres défis. Au fur et à mesure que vous progressez dans le jeu, vous débloquerez de nouveaux poissons, de nouvelles plantes et de nouvelles fonctionnalités.

Petit à petit, vous pourrez vendre vos poissons lorsqu’ils seront adultes pour gagner un peu d’argent et en racheter de nouveau. Et ainsi de suite.

Malheureusement, le gameplay vient gâcher l’expérience de jeu ainsi que par les graphismes moyens sur Switch. La bande-son est discrète.

Conclusion 2.7 /10 Aquarist part d’un bon sentiment et s’adresse aux aquariophiles, mais le gameplay médiocre et les graphismes tout aussi décevants rendent le jeu passable. Les étapes de conception des aquariums sont bien respectées et les objets de décoration comme les poissons sont variés. Dommage que le gameplay gâche tout. Si le jeu s’était concentré sur la création et la décoration d’aquarium, il aurait été beaucoup mieux. Les déplacements dans l’espace en vue FPS n’apportent clairement rien au titre à part de la frustration. LES PLUS Respecte les règles de l’aquariophilie LES MOINS Gameplay médiocre

Gameplay médiocre Graphisme très moyen

Graphisme très moyen Un scénario qui essaie d’exister Détail de la note Gameplay 0

Graphismes 0

Scénario 0

Répétitif 0

Contenu 0

Accessibilité 0