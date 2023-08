Square Enix a annoncé que Dragon Quest X Online sera mis à jour vers la version 7.0 dans le courant de l’année 2024.

Cette extension s’appelle Dragon Quest X Online : The Door to the Future and the Sleeping Girl, et nous en apprendrons plus sur ce qu’elle a à offrir lorsque la version 6.0 arrivera à son terme. Square Enix a également indiqué que les versions Wii U et 3DS de Dragon Quest X Online allaient voir leur service s’arrêter. Les joueurs auront jusqu’au 20 mars 2024 pour profiter du jeu sur ces plateformes, puis ils devront migrer vers une autre plateforme (Switch, PS4, PC).