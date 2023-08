Intimidé par la taille et la difficulté des puzzles ? Place à un peu de détente avec ces six nouveaux packs de puzzles plus petits et plus faciles pour le mode Puzzle. Des coquillages, de la papeterie, des bijoux, des pierres précieuses, des petits insectes et même des porte-bonheurs, c’est avec plus de 100 puzzles que ce lot épanchera votre soif de puzzles dans la détente et la bonne humeur.

Nouveau pack DLC « La taille ne fait pas tout » disponible pour Piczle Lines 2 : Dans le Puzzlevers !

La taille ne fait pas tout, ajoute les lots de puzzles suivants au mode Puzzle.

Coquillages 20 puzzles de taille 23×17 à 30×30

Papeterie 20 puzzles de taille 20×20 à 28×26

Bijoux 20 puzzles de taille 14×20 à 28×28

Insectes 20 puzzles de taille 15×28 à 27×27

Pierres précieuses 12 puzzles de taille 23×17 à 27×27

Porte-bonheurs 12 puzzles de taille 28×28