La magie de Disney dispose d’une aura qu’il est impossible de décrier : que vous soyez admirateur de cet univers enchanteur ou totalement dépassé par ces personnages édulcorés pour la plupart, toute cette atmosphère parvient quoique l’on en dise à envelopper la majorité des petits et de nombreux grands, indéniablement embarqués avec légèreté dans des histoires touchantes. Tout le monde peut alors citer avec émoi son héros favori, entre un lion valeureux et une princesse glaciale. Mais, malgré toutes ces entités emblématiques, l’une d’entre elles sort du lot,devenue aujourd’hui la véritable précurseur de toute cette magie. Mickey, accompagné de toute sa bande, donne le tempo parvenant à redorer l’image des petites souris de nos contrées. Les retrouvailles avec « La bande à Mickey » viennent toujours faire résonner en nous nos souvenirs d’enfance et nous rentrons dès lors dans une bulle d’insouciance confortable. Cette bulle parviendra t-elle à s’immiscer dans notre petite Switch afin de plonger les grands enfants d’aujourd’hui (et les plus jeunes…) dans une aventure à la hauteur de son titre prestigieux ?

Développé par Dlala Studios et édité par Disney Electronic Content, Disney Illusion Island est incontestablement emprunt de la « Disney touch ». À peine arrivés sur le titre, que nous ne pouvons passer outre l’ambiance musicale qui englobe chacune de nos actions. Tandis que nous sommes simplement installés sur notre canapé de fortune, la mélodie qui résonne nous rappelle incontestablement nos escapades dans le célèbre parc d’attractions. L’immersion est immédiate. Si nous prenons quelques secondes pour fermer les yeux, nous avons la vive impression d’être dans l’allée principale du parc de Mickey, à quelques pas de la rencontre avec les plus célèbres mascottes transpirantes sous leur combinaison. Et pourtant, nous ne sommes que sur notre canapé. Diantre, ils ont mis le paquet sur la musique, c’est bel et bien celle que nous inspire l’univers de la petite souris !

La bande à Mickey

Avant de débuter l’aventure, le joueur est invité à sélectionner le nombre de joueurs : de un à quatre, en local. Chacun décide alors du personnage qu’il souhaite endosser. Si tous disposent de petites animations attachantes, les actions restent sensiblement les mêmes malgré un attirail quelque peu différent. Ainsi, Mickey, mais aussi Minnie, Donald et Dingo, peuvent partir ensemble à l’aventure (il est en revanche impossible d’avoir plusieurs fois le même personnage). La partie peut aussi parfaitement se jouer en solo, dans la peau du personnage de votre choix, mais le fun sera moindre, cela va de soi. Par ailleurs, il peut être plus facile d’être un petit groupe dans certaines situations… d’autant plus que les développeurs ont eu l’idée adorable d’adjoindre quelques petites aides supplémentaires pour les joueurs qui parcourent l’aventure à plusieurs. Ainsi, il est possible notamment de se prendre dans les bras pour se faire un câlin, et dès lors, obtenir un cœur de vie supplémentaire. Les plus jeunes adoreront, les animations sont vraiment adorables !

Autre prérequis important : la difficulté. Le choix est possible, permettant ainsi aux joueurs de tous niveaux de rejoindre la partie. Véritablement de tous niveaux, puisque les plus audacieux se contenteront d’un simple cœur de vie pour commencer l’aventure, tandis que les moins téméraires choisiront la facilité avec les points de vie illimités. Une mesure que l’on apprécie de la part des développeurs : la partie ne sera assurément pas du même calibre en fonction de ce choix préliminaire (modulable au cours de la partie). Par ailleurs, celles et ceux qui trouvent que c’est encore trop facile peuvent faire preuve d’une audace plus importante encore… nous y reviendrons.

Avant de conclure sur cet aspect multijoueur, soulignons que les joueurs ne se gênent pas lors de leurs différentes actions. En effet, il peut être agaçant de se bousculer les uns les autres tandis que nous empruntons le même chemin. Ce n’est guère le cas ici. La joyeuse bande de copains est charmante et cela se ressent !

Petit bémol : nous aurions apprécié le multi en ligne afin d’étendre nos possibilités de jeu en dehors de nos murs.

L’importance des livres…

L’aventure peut enfin débuter. Le prélude se déroule sous la forme d’une cinématique similaire à un dessin animé mettant en scène nos héros fétiches. Ces derniers ont tous reçu une invitation pour un pique-nique avec un emplacement précis, localisé sur une carte jointe à l’invitation. Alors qu’ils se retrouvent tous au lieu de rendez-vous, chacun découvre alors qu’aucun d’eux n’a envoyé cette invitation. Il s’agit en vérité d’un stratagème mis en place par Hoku, une sorte de marmotte croisée avec un pika. Ce dernier a besoin de leur aide : les trois livres de la connaissance ont disparu ! Ces ouvrages sont pourtant le siège de la prospérité et de toute la sagesse du monde de Monoth ! Le pire est donc à venir, avec un plongeon imminent dans un bain de tristesse et de désarroi. N’écoutant que leur courage et leur soif de devenir de véritables héros reconnus, nos trois amis décident de venir en aide à cette drôle de petite bestiole.

Le périple qu’ils s’apprêtent à vivre ne sera pas sans danger, ni surprise. Le joueur va progressivement découvrir plusieurs biomes au sein desquels il devra dérober aux quelques voleurs les livres tant convoités. Les pièges et les ennemis sont nombreux, mais la stratégie reste la même quel que soit le degré de difficulté : l’esquive. En effet, point de violence ici puisqu’il est nécessaire de ne pas toucher l’ennemi pour conserver toute sa vie. L’attaque est totalement absente de la partie. Les boss eux mêmes ne seront pas véritablement battus, mais simplement assommés après un pattern bien particulier et plusieurs séquences successives. Une fois dans les vapes, une petite formule magique est débitée : Tibidi, Tibidi, Tibidi. De quoi envoûter le plus fripon des voleurs… tout en restant très propre pour un jeu qui se veut à destination de toute la famille.

Afin de parvenir à parcourir l’ensemble des biomes, nos 4 héros disposent au début de l’aventure d’une simple capacité de saut. Progressivement, et au fil des rencontres, les capacités vont s’additionner, avec notamment des sauts plus efficaces, ou encore une accroche sur les murs particulièrement utile, sous oublier la nage ou le grappin. Comme bon nombre de titres de plateforme, il convient de repasser plusieurs fois sur le même parcours afin d’en extraire tous les secrets. Ces différentes compétences restent néanmoins très classiques (et même particulièrement prévisibles…), les amateurs du genre n’y trouveront aucune originalité. Les plus jeunes seront rapidement à l’aise. La jouabilité est correcte, à condition de respecter un bon timing surtout dans les passages les plus délicats. En outre, un petit passage par le menu permet de faciliter toujours plus la prise en main.

Des secrets… vous allez en avoir un bon nombre à débusquer ! En effet, les développeurs ont fait le choix d’inclure dans leur titre différents collectables : les glimts (des sortes de lucioles) sont les plus nombreux. Ces derniers déverrouillent des dessins qui confèrent alors au joueur un cœur de vie supplémentaire une fois ce dernier totalement complété. Et nous revoilà donc au niveau de difficulté du titre… vous voulez vous frotter à toujours plus de rigueur ? Passez outre ces glimts…

Plus anecdotique, mais parfait pour toutes celles et ceux qui aiment fouiner l’ensemble des niveaux et terminer les jeux à 100%, des cados (des cartes), et même des souvenirs sont disponibles. Il est même possible de prendre quelques photos dans des cadres bien spécifiques Nombreux sont ces bonus, ils renforcent incontestablement la durée de vie du titre : s’il est possible d’en débusquer aisément, d’autres demandent un peu plus de recherche. Par ailleurs, le titre compte de multiples passages secrets, parfois très simples à dénicher, parfois un peu plus complexes.

De nombreuses aides restent disponibles tout au long du parcours (ou presque…). Soulignons par ailleurs que Disney Illusion Island ne se découpe pas en niveaux qui seraient susceptibles de s’enchaîner les uns à la suite des autres. Il s’agit là d’un immense territoire, découpé en plusieurs biomes/environnements, avec des jonctions très simples. Quelques portes permettent en effet de fractionner les territoires, des portes qui nécessitent un complexe de trois clefs pour être déverrouillées. Bien entendu, rappelons que les compétences de nos héros évoluent au fil de leurs rencontres, et certains passages initialement inaccessibles le deviennent par la suite.

La carte sera dans tous les cas d’une grande aide. Cette dernière se dévoile progressivement, sauf si vous avez trouvé Jido : un robot particulièrement coopératif qui n’hésite pas à vous faire don de ses études pour vous dévoiler le squelette du territoire. Ainsi, la carte se dévoile partiellement sans votre passage : très pratique pour connaître les zones qui n’ont pas encore été empruntées… Richement fournie en information, la carte s’avère être précieuse pour avancer plus efficacement dans l’aventure et éviter de se perdre dans tous les couloirs du titre. Elle met notamment en avant les destinations, mais aussi les bonus que vous n’êtes pas encore parvenus à atteindre…

De très nombreux checkpoints jonchent le sol. Des checkpoints qui deviendront des téléporteurs (et nous avons fait l’erreur de passer outre, la fin de notre aventure n’en fut que plus fastidieuse…!). Ce sont eux qui permettent de rendre le titre plus accessible.

Tout cela ne serait pas aussi complet sans une pointe d’amitié n’est-ce pas ? Nous sommes tout de même chez Disney…

Accroître son cercle d’amis

L’aventure comporte bon nombre de petits personnages à découvrir. Tantôt un bricoleur très utile, tantôt des enfants perdus, tantôt un ingénieur ingénieux ! Parfois un peu trop bavards sur les bords, l’humour reste néanmoins particulièrement présent tout au long de la partie. Donald est clairement le maître en la matière… nous regrettons en revanche une prononciation un peu trop « canard », de nombreux mots nous ont échappés. Les intonations des personnages, bien célèbres, sont respectées, mais celle de Donald est probablement un peu trop exagérée… dommage !

Le titre est intégralement traduit en français : il est agréable d’entendre les personnages prendre vie, discuter, se chamailler, se taquiner… un peu comme si nous étions devant un dessin animé. Une impression qui se prolonge tout au long de l’aventure, avec quelques cinématiques qui viennent régulièrement s’incruster dans l’histoire. Le style cartoon est particulièrement présent, avec des mimiques des personnages très prononcés, mais cela fonctionne toujours. Dingo fait preuve d’une crédulité et d’un appétit qui le caractérisent parfaitement, tandis que nos deux souris restent pleines de justesse et très professionnelles.

Si la personnalité des héros est respectée tandis qu’ils évoluent dans les différents biomes, nous avons été quelque peu déçus par une certaine redondance au sein des environnements. Certes, ces derniers diffèrent mais tout cela reste finalement comme issu du même moule. Toute l’aventure reste très jolie, propre, pleines de couleur et de charme, mais nous aurions aimé un peu plus de renouvellement magique encore dans cet univers.

Précisons que nous n’avons rencontré qu’un seul bug d’affichage tout au long de la partie, mineur (une porte qui clignote ans raison). La qualité est donc là.

« Une poule sur une bicyclette »

Malgré ses quelques petits défauts, il est fort à parier que la majorité des joueurs seront emportés par l’histoire et chercheront à atteindre quoi qu’il arrive le générique de fin. Ce dernier peut s’avérer plus ou moins long à obtenir : il est certain qu’une difficulté à son minimum avec des vies illimités conduira vers une réussite nettement plus rapide qu’une épreuve plus ardue, avec des joueurs qui osent se limiter à un minimum de cœurs de vie. Comptez au minimum 6h pour terminer le jeu sans prendre le temps de chercher tous les cadeaux et autres souvenirs. Nettement plus avec une difficulté à son paroxysme et un 100%. Le Die and Retry sera alors plus que poussé lors de certains passages !

Enfin, nous avons été agréablement surpris de découvrir une fin finalement un peu plus travaillée que prévu… mais nous n’en dirons pas davantage afin de ne point gâcher la surprise de la découverte ! Simplement, rassurez vous : il est parfaitement possible de revenir sur les biomes après le générique final afin de compléter vos collections tranquillement. Avec toutes les compétences acquises, le jeu libre reste agréable.

Disney Illusion Island est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 40 euros environ. Une version boite est disponible auprès des revendeurs habituels.

Le saviez vous ?

Le pika (avec lequel semble être croisé Hoku !) est un petit mammifère peuplant les hautes montagnes dont la frimousse ressemble véritablement à celle d’une souris, la faute probablement à ses grandes oreilles. Pourtant, ce dernier n’est pas véritablement un rongeur, mais plutôt un lagomorphe. Sa dentition est en effet bien plus proche de celle des lièvres et des lapins !

Conclusion 7.7 /10 Disney Illusion Island est une belle aventure plaisante à la fois en solo, ou en multi (jusqu'à 4 joueurs en local). Grâce à une panoplie d'aptitudes qui s'additionnent au fil des rencontres, Mickey et toute sa bande deviennent de plus en plus à l'aise dans tous les éléments, à même de venir en aide à la communauté de Hoku. Dotée d'une musique particulièrement réussie, l'aventure se destine à tous les joueurs grâce à sa difficulté ajustable, bien que l'univers général reste assurément très enfantin (nous sommes chez Disney tout de même...). La durée de vie du titre dépend ainsi grandement de la difficulté choisie par le joueur (et de son niveau à lui !), mais aussi de sa volonté à terminer l'ensemble des collections du titre. Sans véritable fausse note, le titre se montre réussi malgré une faible prise de risque dans ses mécaniques. La réalisation graphique est propre et richement colorée même si tout semble plus ou moins issu du même moule. Un jeu de plateforme agréable pour tous les amoureux de la petite souris, idéal en famille !

