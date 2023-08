Le compte Twitter officiel de Tales of event a partagé un tweet intriguant. Le contenu du message est plutôt vague :

Annonce de l’événement Solo Title

Début prévu le jeudi 10 août à 20h JST

The Tales of Series Annonce de l’événement du titre solo Live Stream !

Nouvelle annonce d’événement en direct Plans finaux !

Attendez avec impatience notre programme spécial d’actualités

Apparition – Masaya Onosaka & Biba-Kun

Pour être tout à fait clair, ce tweet n’implique pas clairement que cette émission annoncera un nouveau jeu. Certains fans japonais pensent que cette nouvelle pourrait être liée au 20ème anniversaire de Tales of Symphonia, mais rien ici ne l’implique nécessairement. Pour ce que nous en savons, il pourrait s’agir d’une annonce liée à un jeu gacha ou à des produits dérivés. Fin décembre 2022, Tales of Arise Beyond the Dawn a fait l’objet d’un dépôt de marque en Europe. Il est intéressant de noter que ce dépôt a été mis à jour, la marque de l’Union européenne l’ayant enregistré et publié le 25 avril 2023.

