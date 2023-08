Ami fan de jeux de simulation de ferme et de RPG, bienvenu dans cette preview de Rune Factory 3 Spécial. Ce titre est le remake de Rune Factory 3 sorti initialement en 2011 sur Nintendo DS en Europe. Il débarque sur Nintendo Switch le 5 septembre prochain.

Cette preview est l’occasion de se faire une première idée du jeu. Nous allons donc essayer de vous donner un maximum d’informations sur celui-ci. Pour que vous ayez envie de l’acheter euh pour que vous puissiez vous faire une première opinion.

Avant de vous laisser lire cette preview, nous devons vous informer que celle-ci n’a pas été réalisée sur la version définitive du jeu. Maintenant que vous avez tous les éléments essentiels, place à la preview.

Un lourd secret difficile à garder

Nous incarnons Micah, un jeune homme qui a le pouvoir de se transformer en monstre : une sorte de petit mouton doré. Après être littéralement tombés du ciel, nous nous retrouvons amnésiques. Par chance, nous avons atterri à Sharance, un village rempli de personnes charmantes qui vont nous accueillir à bras ouverts. C’est Shara, une jeune fille d’une grande douceur qui va nous accueillir. Elle va directement nous offrir un logement au cœur de l’arbre Sharance et nous donner la mission de nous occuper des champs situés au pied de celui-ci. Un peu pris de court et n’ayant d’autres options, nous acceptons son offre.

Alors qu’elle nous fait visiter nos futurs champs, des monstres vont nous attaquer. Nous allons donc livrer nos premiers combats. L’occasion de découvrir que les habitants de Sharance détestent les monstres. Cependant, toutes leurs armes sont enchantées avec le sortilège Tamitaya. Ce sortilège a pour effet de ne pas tuer les monstres, mais pour les renvoyer dans leur « monde » : la Forêt du Commencement. Cette haine des monstres va nous rendre la situation délicate pour nous qui avons le pouvoir de nous transformer en monstre… Autant garder ce secret pour nous. Le point positif est qu’ils ne les tuent pas vraiment grâce aux enchantements d’armes… Pour savoir comment Micah va gérer cette situation, il faudra donc jouer au jeu !

Une vie à la ferme Sharance

Le village de Sharance est assez vaste et compte de nombreuses habitations et boutiques. Entre l’épicerie et la fleuriste, nous aurons de quoi acheter bon nombre de cultures, et ce pour chaque saison dès le début du jeu. L’armurerie sera également bien pratique pour acheter des outils, des armures ou des armes. Cependant, avant de dépenser des sous à l’armurerie, utilisons le panneau de quêtes situé dans le village. En effet, chaque jour, nous pourrons répondre à une requête et obtenir leurs récompenses qui seront parfois des outils. Notamment au début du jeu.

Lors de nos déambulations dans le village, nous pourrons converser avec plus d’une vingtaine de personnages. Un des gros points forts du jeu est la diversité des caractères de chacun d’eux. Il y a toutes sortes de personnalités : des gentilles, des paresseuses, des loufoques ou encore des sérieuses… C’est vraiment agréable de les découvrir et de discuter avec eux pour créer des liens amicaux ou plus.

Niveau agriculture, les champs qui nous sont confiés sont assez vastes, mais couverts de mauvaises herbes, d’herbes colorées ou encore de souches et de pierres. Il va donc falloir faire un brin de ménage ! Nous vous conseillons de bien lire la description de chacune de ces plantes avant de penser à les vendre. En effet, certaines pourraient être utiles en soignant la vie ou encore une altération d’état ! De plus, il arrive que nous trouvions des semences lors du nettoyage de ces herbes. Une raison de plus de désherber régulièrement.

Comme pour la plupart des jeux de simulation de ferme, nous trouverons un bac d’expédition au centre de notre exploitation. Pour vendre nos récoltes ou autres marchandises, il suffira donc de les déposer à l’intérieur. Karina, la jeune épicière, viendra récupérer son contenu chaque jour aux alentours de 17h. En effet, la jeune femme n’est vraiment pas du genre motivé pour travailler, alors niveau ponctualité… Ce n’est pas ça non plus, mais c’est marrant !

Nos journées seront donc rythmées par notre travail à la ferme, nos échanges avec les habitants ou bien encore par des combats contre les monstres dans les zones qui entourent le village. Une petite routine va se mettre petit à petit en place, mais les événements du village ainsi que les quêtes et le scénario provenant de la partie RPG du titre viendront rompre cette routine régulièrement.

Nous aurons également la possibilité de récupérer des matériaux : bois, minerai, et cetera. Ils seront sûrement utilisés dans un système de Kraft, d’amélioration de nos équipements ou probablement pour construire des meubles… Chose que nous n’avons pu vérifier dans le cadre de cette preview.

Quoi qu’il en soit, le jeu propose à première vue une bonne diversité de tâches à accomplir sans compter le développement de nos relations avec les habitants de Sharance qui compte 11 célibataires. Il va falloir en faire des cadeaux…

Des combats addictifs

Nous aurons accès dès le début du jeu à quatre zones situées tout autour du village qui seront remplies de monstres. Un panneau vous indiquera le niveau recommandé pour « survivre » dans chacune d’elles.

Dans cette preview, nous aborderons uniquement la première d’entre elles, accessible dès le niveau 1. Elle est découpée en 6 ou 7 mini-zones qui abritent culture, minerais, bois et bien entendu des monstres. Les monstres arriveront à l’infini jusqu’à ce que nous ayons brisé le portail duquel ils s’échappent. C’est très pratique pour gagner de l’expérience ! Un peu moins quand on est à court de points de vie…

Le gameplay des combats est ultra simple, nous n’avons qu’à bouger et appuyer sur B pour attaquer. Petit à petit, notre niveau de combat augmente et nous débloquerons quelques combos qui viendront diversifier un peu le combat. Afin de varier encore plus la partie combat, le jeu propose également un choix d’une petite dizaine d’armes qui vont venir modifier notre manière de jouer.

Bien entendu, nous devons veiller à ne pas trop perdre de points de vie et à ne pas épuiser notre barre de PR (qui correspond à notre endurance). Sinon, comme pour l’agriculture, nous finirons chez l’apothicaire ou la sorcière (dur de choisir entre ces deux qualificatifs pour qualifier le « centre de soins »). Si les premières hospitalisations sont gratuites, leur prix augmente assez vite.

L’exploration des zones en quête de combat ou de matériaux est plaisante et offre un petit moment défouloir bienvenu dans ce genre de jeu. Les combats contre les boss demandent un peu plus de concentration, mais avec le bon équipement et un niveau suffisant, ils sont relativement faciles à battre. Du moins pour celui du début.

Pour les plus aventurier d’entre nous, le jeu propose 3 niveaux de difficulté pour les phases de combat : normal, difficile et infernal. De quoi satisfaire tout le monde.

Nous avons également pu invoquer un familier à partir d’une graine pour nous aider. Après avoir utilisé notre graine, une épée est alors apparue et a commencé à attaquer les monstres avec nous. Un compagnon assez utile.

Le menu du jeu nous propose également de monter un groupe composé d’habitants ou de monstres. Malheureusement, nous n’avons pas pu tester cette fonctionnalité lors de la preview. À voir la suite dans le test complet.

Les gains de niveau et de la partie RPG

Dans Rune Factory 3 Spécial, nous gagnons des niveaux pour toutes les tâches que nous effectuons. Ainsi même être empoisonné fait augmenter une de nos compétences. Chaque gain de niveau améliorera donc une compétence et les statistiques qui lui sont associées faisant évoluer notre personnage.

Par exemple, marcher augmentera nos PV (points de vie) et nos PR (points de rune) ainsi que notre vitalité. Une compétence non négligeable puisqu’elle nous permettra d’accomplir plus de travaux à la ferme ou de combattre plus longtemps.

Ces compétences influencent donc toutes nos statistiques et améliorent notre personnage et par prolongation notre confort de jeu. De plus, elles sont très nombreuses et notre personnage gagne régulièrement des niveaux au début du jeu. C’est ultra motivant !

Addictif certes, mais très utile pour les plus stratégiques d’entre nous qui se rendront directement dans le menu pour savoir quelles sont les compétences à améliorer en priorité.

La partie RPG du jeu est très présente. Elle permet de donner un fil conducteur au jeu et de nous inviter soit à découvrir de nouveaux lieux ou de nouvelles tâches. Elle est un excellent complément au jeu de simulation de ferme décrit juste avant. Un véritable moteur dans l’avancement du jeu qui contribuera à nous motiver.

Nous aurons deux principales préoccupations scénaristiques dans cette aventure :

Retrouver nos souvenirs et,

Essayer de réconcilier monstres et humains ou au moins d’essayer de comprendre pourquoi ils s’haïssent autant.

Cette dimension RPG comble les manques de scénario des jeux de simulation de ferme standard donnant un net avantage à la série des Rune Factory.

Un remake agréable

Rune Factory 3 Spécial offre aux joueurs l’opportunité de vivre ou de revivre l’aventure initialement sortie sur Nintendo DS.

Les graphismes ont été améliorés pour que cette version Nintendo Switch soit au goût du jour. Tous les éléments graphiques ont donc été retravaillés.

Les décors sont détaillés dans un style dessin en 2D. Les personnages, eux, sont en 3D chibizé. Les monstres ont également subi une transition vers la 3D et pour la plupart sont assez colorés. L’ensemble est agréable aussi bien en portable qu’en mode TV.

Chaque personnage dispose d’un magnifique artwork qui reflète ses émotions lors des dialogues. Ils sont très jolis et particulièrement soignés.

Les menus de l’interface ainsi que les objets sont également travaillés avec goût. Les différentes interfaces comme l’équipement de notre personnage, nos compétences ou encore les amitiés sont agréables et accessibles facilement. Un agencement des informations sous forme d’onglets allège chaque écran tout en donnant toutes les informations nécessaires.

Niveau bande-son, les musiques sont agréables et nous accompagnent parfaitement durant nos aventures journalières. Comme dans tous les jeux de simulation de ferme, nous aurons là une bande-son plutôt calme qui invite à la concentration avec des musiques un peu plus rythmées lors des combats. Les bruitages sont également présents et rythment nos actions.

Le gameplay est assez simple et c’est particulièrement agréable. Concernant la partie agriculture, le gameplay au stick a été un peu capricieux pour cibler les cases, mais, la croix directionnelle le remplace parfaitement et améliore grandement la précision.

La sélection d’outils ou d’objets via le menu, accessible via la gâchette L, est agréable et place le jeu en « pause » durant notre sélection. C’est très pratique lors des combats pour se soigner par exemple.

Premier avis

Ce remake de Rune Factory 3 s’annonce prometteur. Il compte toutes les mécaniques qui font le succès des jeux de simulation de ferme avec une partie RPG, certes un peu cliché au départ, mais qui pousse le joueur à jouer pour satisfaire sa curiosité. Le gameplay est simple et accessible permettant à chaque joueur de s’approprier rapidement le titre.

Les gains de niveaux réguliers et sur de multiples compétences sont ultra satisfaisants et la progression de notre personnage se ressent rapidement.

La ville de Sharance et les alentours offrent un beau terrain de jeu qui compte de nombreux personnages tous plus attachants les uns que les autres (oui même les ronchons). On sent que les dialogues ont été rédigés avec goût et on ne peut que savourer chaque échange.

Niveau graphisme, le jeu est beau et correspond à ce que l’on attend d’un remake de jeu du genre. Les menus et le scénario laissent entrevoir une bonne durée de vie avec des petites subtilités de gameplay que nous n’avons pas encore explorées à l’heure de l’écriture de cette preview.

Pour en savoir plus, nous vous donnons rendez-vous dans quelques semaines pour un test complet du titre.