Games Industry a eu le plaisir de discuter avec le PDG de Take-Two, Strauss Zelnick, qui a récemment annoncé que le célèbre Red Dead Redemption arriverait sur la Nintendo Switch la semaine prochaine en version complète (voir ici).

Games Industry a interrogé M. Zelnick sur l’importance qu’il accorde à la rétrocompatibilité sur les prochaines plateformes Nintendo et sur l’impact négatif de cette fonctionnalité sur les éditeurs.

« Je n’en suis pas certain. Vous devez donner aux consommateurs ce qu’ils veulent et optimiser leur expérience, et vous ne pouvez pas ne pas offrir une fonction que vous êtes en mesure d’offrir afin de maximiser les ventes. Ce n’est pas remplir le contrat que vous avez passé avec les consommateurs. Vous devez faire de votre mieux pour eux. Je suppose qu’il est possible que l’absence de rétrocompatibilité augmente vos revenus pendant un certain temps, mais à quel prix ? Nous ne sommes pas un fabricant de matériel, nous ne pouvons donc pas prendre ces décisions. Mais je pense que si vous pouvez être compatible techniquement, vous devez l’être. Toutefois, dans certains cas, si le bond en avant est suffisamment important, ce n’est pas possible. »