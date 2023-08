L’éditeur Perp Games et le développeur Xixo Game Studios ont annoncé aujourd’hui la date de sortie définitive d’Enchanted Portals. Le titre débarquera sur Nintendo Switch le 6 septembre 2023. À noter que la version physique suivra le 28 septembre, au moins aux États-Unis.

Préparez-vous à vivre une aventure inoubliable, tandis que les magiciens novices Bobby et Penny se retrouvent coincés entre les dimensions. Alors qu’ils explorent une pléthore de mondes envoûtants, c’est à vous de les aider à retrouver leur propre dimension et à mettre la main sur le livre magique.

Entre sa musique entraînante, son design rétro charmant et son humour continu, Enchanted Portals est un jeu de plateforme en 2D en coop qui vous mettra sans cesse sur le qui-vive. Que vous partiez à l’aventure en solo ou avec un ami, la magie ne s’arrête jamais et l’action fantasque est toujours bien rythmée. Rejoignez Bobby et Penny dans leur quête, et découvrez où vous mènera cette aventure !