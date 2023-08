Vous croyez aux contes de fée ? Si ce n’est pas encore le cas, alors l’histoire de Vampire Survivors vous mettra assurément du baume au cœur. Il était une fois, en fin d’année 2021, un développeur britannique du nom de Luca Galante, qui décida de développer un jeu pendant qu’il était au chômage. Après avoir trouvé un nouvel emploi, il laissa le jeu en accès anticipé pour lui « donner l’occasion de travailler sur du contenu le week-end ». Vampire Survivors était un jeu confidentiel, avec moins de dix joueurs quotidien… Jusqu’au jour où un prince charmant du nom SplatterCat, un youtubeur populaire, découvrit le jeu et décida d’en faire sa promotion. Vampire Survivors devint alors l’un des jeux les plus populaires de l’année, obtenant récompense sur récompense, au point même de remporter le prestigieux BAFTA du jeu de l’année devant des pointures comme God of War Ragnarök ou Elden Ring.

Depuis, Vampire Survivors s’est décliné sur toutes les consoles et aura même bientôt le droit à une adaptation télévisuelle. Le jeu arrive le 17 août 2023 sur la Nintendo Switch au prix de cinq euros… Une bonne raison de se laisser tenter ?

Un gameplay si simple et pourtant si addictif…

Pour ceux qui n’ont jamais joué à Vampire Survivors, c’est un jeu indépendant d’arcade roguelite au concept simplissime. Vous incarnez un personnage qui doit survivre pendant trente minutes à des vagues de monstre de plus en plus nombreuses.

Vous n’avez pas grand-chose à faire. À vrai dire, vous devez juste déplacer votre personnage pour éviter ou bien attaquer les monstres, en fonction de votre stratégie. Votre personnage possède une attaque de base mais il va pouvoir en obtenir des nouvelles en récupérant de l’expérience.

Chaque monstre tué a une chance de laisser une gemme au sol. C’est en récupérant ces gemmes que vous allez monter de niveau. À chaque niveau vous avez trois propositions qui vous permettront soit de prendre une nouvelle arme, une nouvelle compétence (ralentir l’ennemi, avoir de l’armure, etc.), soit d’améliorer celles que vous possédez déjà.

Vous pouvez avoir un maximum de six armes et de six compétences que vous pouvez améliorer jusqu’au niveau 8. Les armes possibles sont très variées, entre la foudre, les boules de feu, l’ail, vous allez avoir du choix.

Certaines armes gravitent autour de nous, faisant des dégâts réduits mais qui nous protègent des adversaires alors que d’autres sont très puissantes mais attaquent aléatoirement les ennemis. Il y a vraiment beaucoup de possibilités avec des builds vraiment très variés qui peuvent tous nous mener à la victoire.

Chacune de nos armes peut évoluer à condition qu’elle soit au niveau 8 et que nous possédons la compétence qui va avec. Ces évolutions sont surpuissantes et sont la clé de notre survie. Si certaines armes paraissent faibles à première vue, elles peuvent revêtir au contraire une importance capitale une fois évoluée. Quoi qui se passe, vous pourrez toujours vérifier vos statistiques à la fin de votre partie pour voir ce qui a le mieux fonctionné.

Tout le gameplay de Vampire Survivors consiste donc à survivre aux vagues de monstre tout en récupérant des gemmes pour améliorer nos armes pour devenir à terme une sorte de demi-dieu. Et si vous n’avez jamais joué à ce jeu, vous découvrirez à quel point ce jeu est addictif et que son succès n’est pas volé.

Le gameplay est simple mais il est extrêmement efficace. Nous avons des parties courtes de trente minutes dans lesquelles la progression est agréable et où la tension (sauf à la fin) est captivante.

Un contenu conséquent pour seulement cinq euros !

Vampire Survivors est en plus un jeu généreux en termes de contenu. Il y a plusieurs personnages qui possèdent tous une arme et une compétence de base différentes. Réussir des défis nous permet de débloquer des armes, des compétences, des personnages, mais aussi des terrains.

Chaque terrain possède aussi sa particularité, ses monstres, ses avantages et ses défauts. Des bonus y sont parfois cachés à l’intérieur qui, s’ils sont bien utilisés, peuvent nous permettre d’avoir sept compétences au lieu de six !

Si le jeu est compliqué au départ, vous gagnez aussi des pièces d’or à chaque partie qui permet d’améliorer vos statistiques de base. Le joueur se sent toujours récompensé de son investissement et nous avons toujours envie de retourner sur le jeu pour faire une ou deux parties.

Pour cinq euros, Vampire Survivors est un jeu qui promet des heures et des heures de fun. Pour vous faire un avis, nous avions passé soixante-dix heures quand le jeu était sur PC et nous avons de nouveau perdu des heures et des heures en testant cette version sur la Nintendo Switch. Encore plus si vous n’avez jamais joué à ce jeu.

Pour les vieux briscards de Vampire Survivors, sachez que ce portage sur Nintendo Switch est parfait. Le jeu est agréable en mode docké comme en portable et nous n’avons eu aucun ralentissement, même lors des fins de partie où les monstres nous submergent. Vampire Survivors est en plus tactile ce qui nous a agréablement surpris. Jouer avec le doigt est même plutôt sympathique. Avons-nous enfin la version « ultime » de Vampire Survivors, jouable partout et sur un écran d’une taille décente ? Il se pourrait bien que oui…

Les graphismes sont agréables même si ce n’est pas le point fort du jeu. Les sprites sont anciens et datés, les décors sont très simples mais ils font largement le travail. La bande-son est agréable même si là encore ce n’est pas le point le plus important.

Conclusion 8.3 /10 Vampire Survivors est toujours cette incroyable bombe indépendante qui a secoué toute la production vidéoludique en 2022. Avec son gameplay toujours aussi addictif, il promet des dizaines d’heure de jeu pour cinq petits euros. Pour ceux qui se demandaient si la Nintendo Switch allait tenir la route, notamment en fin de partie, rassurez-vous : cette version, en plus d’être tactile, est parfaitement optimisée, même en mode portable. LES PLUS Un gameplay si simple et pourtant si addictif

Un gameplay si simple et pourtant si addictif Des armes, des combos, des personnages, du contenu…

Des armes, des combos, des personnages, du contenu… …Pour seulement cinq euros !

…Pour seulement cinq euros ! Un portage parfait, et tactile en plus

Un portage parfait, et tactile en plus Aucun ralentissement en fin de partie

Aucun ralentissement en fin de partie Des heures et des heures de jeu possibles LES MOINS Répétitif pour certains

Répétitif pour certains Pas forcément de très beaux graphismes Détail de la note Gameplay 0

Bande-son 0

Durée de vie / Prix 0

Graphismes 0