Le compte Twitter (oui, je sais, il faut dire X) officiel de Nintendo a confirmé que Batman Arkham Trilogy arrivera sur Nintendo Switch le 13 octobre 2023. Pour ceux qui l’ignorent, Batman Arkham Trilogy comprend Arkham Asylum, Arkham City et Arkham Knight. Elle comprendra également tous les DLC sortis précédemment pour chaque jeu.

Devenez le Protecteur ultime de Gotham City dans l’emblématique Trilogie Batman : Arkham. Affrontez les célèbres super-vilains de l’univers DC : le Joker, l’Épouvantail, Poison Ivy et bien d’autres dans Batman : Arkham Asylum. Plongez dans l’ombre de Batman : le monde ouvert d’Arkham City, le nouveau « repaire » à sécurité maximale pour les voyous, les gangsters et les stratèges du crime les plus fous. Et dans Batman : Arkham Knight, la conclusion épique de la trilogie, parcourez les rues de Gotham et affrontez la menace ultime. Découvrez dans ces 3 jeux un gameplay et une histoire AAA acclamés par la critique, ainsi que tout le contenu téléchargeable, en un seul pack.