SQUARE ENIX dévoile les légats de l’armée du mal et une nouvelle bande-annonce captivante

Paris, le 18 août 2023 – Les précommandes d’Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai ont ouvert aujourd’hui sur Nintendo Switch. Les personnes qui précommandent l’Édition standard ou deluxe du jeu recevront du contenu exclusif : la tenue spéciale « Héros légendaire » de Daï, ainsi que le souvenir « Le précepteur de héros ». Une bande-annonce palpitante dévoilant davantage de ce qui attend les fans dans cet action-RPG vient également d’être partagée.

Dans Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai, les joueurs se lancent dans une quête captivante au cours de laquelle Daï et ses amis affrontent des monstres et recréent des combats acharnés contre les guerriers d’élite de l’armée du mal. SQUARE ENIX n’a par ailleurs pas oublié les fans de l’anime DRAGON QUEST The Adventure of Dai, et révèle l’identité de cinq légats de l’armée du mal qui feront face aux héros Daï, Popp, Maam et Hyunckel !

Les emblématiques légats de l’armée du mal, leurs styles de combat et leurs attaques ultimes que les joueurs découvriront dans Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai incluent :

Hadlar, le commandant de l’armée du mal : Hadlar est à la tête des six légions de l’armée du mal. Fier combattant, il préfère se battre au front et a affronté les disciples d’Avan à maintes reprises.

Style de combat : Hadlar se bat au corps à corps à l’aide de la griffe fixée à son poing, et il fait aussi appel à des attaques magiques !

Hadlar se bat au corps à corps à l’aide de la griffe fixée à son poing, et il fait aussi appel à des attaques magiques ! Technique ultime : il incinère tout sur son passage avec le sort de chaleur extrême Mégacrame !

Crocodine, le roi des carnassiers : Crocodine est à la tête de la légion des carnassiers. Avec son physique de titan, c’est un authentique guerrier pour qui le courage et la loyauté sont essentiels.

Style de combat : expert en combat rapproché, il tire un avantage mortel de son corps massif et de son arme, la hache du vent.

expert en combat rapproché, il tire un avantage mortel de son corps massif et de son arme, la hache du vent. Technique ultime : en plus d’être redoutable au corps à corps, Crocodine peut paralyser ses adversaires avec Souffle brûlant, et charger son aura pour libérer la terrible Désolation du roi des carnassiers !

Flazzard, le commandant de la légion de feu et de glace. Son corps unique en son genre, enveloppé de feu d’un côté, et de glace de l’autre, est né d’un sort interdit. Cet homme cruel et sans pitié ne recule devant rien pour l’emporter.

Style de combat : Flazzard attaque Daï et ses amis avec de puissants combos de feu et de glace.

Flazzard attaque Daï et ses amis avec de puissants combos de feu et de glace. Technique ultime : Feu de tout doigt, le coup détonant de Flazzard, lance le sort Mégaflamme cinq fois avec une force destructive extrême !

Mystvearn, le chambellan de l’ombre : Mystvearn est à la tête de la légion de l’ombre. Personne n’a jamais vu son vrai visage, toujours dissimulé sous sa robe.

Style de combat : Mystvearn écrase ses ennemis avec des attaques d’aura des ténèbres, qu’il manie en maître incontesté.

Mystvearn écrase ses ennemis avec des attaques d’aura des ténèbres, qu’il manie en maître incontesté. Technique ultime : Mystvearn est un expert en techniques comme l’Emprise des ténèbres et l’Anéantissement des ténèbres, qui paralysent ses ennemis grâce à son aura des ténèbres.

Baran, le maître chevalier dragon : Baran est à la tête de la légion des dragons. Chevalier dragon comme Daï, il s’est donné pour mission de détruire l’humanité.

Style de combat : fier partisan de l’épée et de la sorcellerie, Baran fait preuve d’une prouesse exceptionnelle au combat !

fier partisan de l’épée et de la sorcellerie, Baran fait preuve d’une prouesse exceptionnelle au combat ! Technique ultime : lorsque Baran adopte sa forme de combat ultime draconienne, il peut utiliser le puissant Gigabreak pour anéantir ses ennemis d’une seule attaque apocalyptique.

Les joueurs affronteront aussi des ennemis de niveau moyen, comme les Chevaucheurs de dragon, de redoutables combattants au service de Baran !

Galdandy, le chevaucheur des cieux : Galdandy est un talentueux combattant aérien. Vicieux et cruel, il prend un malin plaisir à torturer plus faible que lui.

Borahorn, le chevaucheur des mers : Borahorn est doté d’une impressionnante force physique. Ses attaques au harpon sont extrêmement destructrices.

Borahorn est doté d’une impressionnante force physique. Ses attaques au harpon sont extrêmement destructrices. Larhart, le chevaucheur des terres : Larhart se bat à l’aide de sa vitesse ahurissante et de ses techniques de combat finement travaillées. Sa lance-armure démoniaque est un véritable chef-d’œuvre créé par l’un des plus célèbres forgerons des ténèbres.

Préparez-vous à combattre ! Les Éditions standard et deluxe d’Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai sont désormais disponible en précommande au format numérique pour Nintendo Switch™, PS5™, PS4™, Xbox Series X|S et PC sur Steam® et Microsoft Store.

Les personnes qui achèteront l’Édition numérique deluxe recevront également les éléments cosmétiques suivants pour les amis de Daï :

Tenue « Mage légendaire » pour Popp, inspirée du mage de DRAGON QUEST III: The Seeds of Salvation.

La tenue « Prêtresse légendaire » pour Maam, inspirée de la prêtresse de DRAGON QUEST III: The Seeds of Salvation.

La tenue « Combattante légendaire » pour Maam, inspirée de la combattante de DRAGON QUEST III: The Seeds of Salvation.

La tenue « Épéiste légendaire » pour Hyunckel, inspirée de l’épéiste de DRAGON QUEST IV: Chapters of the Chosen.

La tenue « Guerrier légendaire » pour Hyunckel, inspirée du guerrier de DRAGON QUEST III: The Seeds of Salvation.

*Disponibles séparément ou avec l’Édition numérique deluxe.