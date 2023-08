De plus en plus de jeux laissant place à une stratégie au tour par tour dans un univers RPG voient le jour. Quelques-uns parviennent à sortir du lot, nombreux restent dans l’oubli et ne parviennent pas à atteindre leur public. La faute à un contenu trop pauvre, à une réalisation sans prétention ou encore à une jouabilité qui laisse à désirer. Le challenge reste donc de taille pour tous les développeurs qui doivent poursuivre leurs efforts pour offrir aux joueurs de nouvelles expériences de qualité, tout en gardant le plus souvent les ingrédients récurrents d’une aventure réussie. Vient enfin le tour de Rainbow Skies sur Nintendo Switch… parviendra-t-il à se faire remarquer grâce à de multiples facettes talentueuses ou bien devra-t-il se contenter de rester dans les tréfonds de l’eShop avec tant et tant de congénères… ?

Développé par SideQuest Studios et édité par eastasiasoft, Rainbow Skies s’ouvre sur un menu épuré avec une musique douce, laissant présager une aventure plutôt reposante tandis que des héros côtoient des hauteurs célestes. Une nouvelle partie peut être lancée avec plus ou moins d’aide : ne s’agissant nullement du niveau de difficulté, les joueurs ont le choix de débuter l’aventure avec un petit coup de pouce (quelques deniers dans leur bourse et un équipement de base), ou pas. Nous apprécions d’ores et déjà cette mise en exergue des différents souhaits des joueurs, celles et ceux qui préfèrent être épaulés dès le démarrage et toutes celles et ceux qui préfèrent partir vaillamment sans l’aide de quiconque. Le choix vous revient ! Une fois ce dernier réalisé, une petite cinématique s’ouvre, toujours dans un écrin de douceur, surprenant pour un jeu qui met en avant le dressage de monstres… mais pas pour nous déplaire.

Nous endossons la peau de Damion (au nom modifiable comme plusieurs protagonistes du titre) : un jeune homme un peu brutus, qui a eu la bien bonne idée de se payer une sacrée cuite au troquet du coin la veille de son examen. Qu’à cela ne tienne, il n’en demeure pas moins sur le pied de guerre le lendemain matin tandis que son professeur émérite Layne l’attend pour sa première épreuve. Ce dernier va lui confier différents petits combats qui font office d’un bref tutoriel pour comprendre les premières mécaniques du jeu sans rentrer dans les détails. Rapidement, les ennuis commencent et nos deux camarades vont se retrouver dans une situation bien plus délicate que prévue… jusqu’à donner lieu à une petite boutade des développeurs (qui nous ont bien fait peur quelques secondes tout de même).

Manœuvres perchées mais plutôt aiguisées

La prise en main du titre est extrêmement rapide. Le personnage contrôlé (qui ne sera pas nécessairement Damion, vous l’aurez compris !) réagit parfaitement aux directives du joueur. De très nombreux tutoriels jonchent la partie, avec un tableau noir et de multiples conseils qui apparaissent à l’écran, impliquant le joueur comme un élève plus ou moins attentif. Ces recommandations sont à retrouver dans un menu particulièrement fourni en détails.

Le titre s’offre le luxe d’une traduction française. Uniquement dans les sous-titres, toutes les interventions orales restent en anglais. Néanmoins, le plaisir de suivre la partie en comprenant l’intégralité des dialogues est un plus (la traduction est assez bonne qui plus est) : le titre s’avère être en effet particulièrement prolixe, avec des entités qui se narguent de longs discours, parfois drôles (mais enfantins), souvent un peu trop copieux tout de même. Néanmoins, ces derniers peuvent être zappés sans trop de conséquences puisqu’un récapitulatif des quêtes est disponible.

Cette aisance de jouabilité peut néanmoins rencontrer une légère anicroche en combat.

Un véritable champ de bataille !

Plusieurs types de combats existent. Ceux qui mettent en scène des ennemis d’ores et déjà visibles lors de votre passage (et pouvant dès lors être évités sauf s’ils bloquent le passage !), avec parfois même quelques boss un peu plus costauds. Et ceux qui font appel à une tentative d’embuscade : aléatoires, ces derniers sont visibles dans le coin inférieur gauche sous la forme d’une petite alerte. Le joueur peut dès lors lancer le combat ou bien passer outre. Une fois encore, les joueurs sont chouchoutés : multiplier les combats encore et encore, ou bien se concentrer sur les principaux pour avancer plus vite dans l’histoire. D’autant plus qu’il est possible assez rapidement dans la partie de rééquilibrer le niveau des ennemis. En effet, les joueurs sont laissés libres de moduler le niveau de difficulté de la partie. Bien entendu, les combats les plus difficiles donnent lieu à des récompenses plus qualitatives… mais d’autres joueurs pourraient bien préférer avancer sereinement vers la ligne d’arrivée de Rainbow Skies. À chacun sa façon de jouer, il y en a pour tous les goûts !

Qu’il s’agisse d’une embuscade ou non, les combats fonctionnent toujours au tour par tour. Un cheminement visible pendant l’attaque puisque les tours sont récapitulés en haut de l’écran, sur une barre défilante au rythme des attaques des participants. Chaque tour compte alors une ou plusieurs actions, que ce soit du côté des alliés ou du côté des ennemis. Bien entendu, plus le nombre d’actions est important, plus la position est agréable de votre côté… nettement moins lorsqu’il s’agit des adversaires ! Les actions se réalisent dans un cadre bien spécifique, tel un quadrillage plus ou moins visible sur lequel il convient d’évoluer, parfois avec quelques embûches du décor.

Une action peut donner lieu à une attaque, physique ou magique (moyennant du mana), mais aussi à l’usage d’objets (comme les potions et divers élixirs), mais aussi la défense ou la fuite. Tout cela reste donc très classico classique, mais toujours très efficace. Soulignons d’ores et déjà un défaut quelque peu agaçant : de nombreuses animations prennent part au cours des combats, et s’avèrent assez longues. Malheureusement, ces dernières ne peuvent pas toujours être court-circuitées : quelques fois oui, souvent non. Nous avions beau maintenir encore et encore le bouton ZR comme cela fonctionne parfois, dans la plupart des cas il faut se coltiner un florilège d’animations assez peu intéressantes. Le téléphone à portée de main, et ses dérives sur les réseaux, sont parfois utiles pour passer le temps…

Tandis que l’ennemi tombe sur le champ de bataille, la mort laisse parfois derrière elle un butin plus ou moins précieux, calfeutré dans un gros sac qui repose sur la case du défunt. C’est alors que les ennemis ne font guère preuve d’une grande audace puisqu’ils se contentent de faire le tour pour vous atteindre… tandis que vous êtes libres d’emprunter les cases jonchées de récompenses tout en les récoltant au passage. Voilà qui peut s’avérer utile à l’instant T, notamment pour les potions malgré la petitesse relative de votre inventaire… si ce dernier est plein (ce qui est fréquent), vous pouvez soit utiliser le surplus d’objet, soit le jeter ou même le vendre. En plein combat. Pratique !

Petit fait particulièrement appréciable aussi : chacune de vos actions est plus ou moins récompensée. En effet, le personnage devient de plus en plus fort selon vos choix : l’usage d’une compétence en particulier ouvre sa jauge d’expérience spécifique et la complète progressivement. En résumé, plus le joueur utilise telle ou telle compétence, plus elle devient puissante. N’hésitez donc pas à user encore et encore de votre magie pour que vos sorts deviennent particulièrement efficaces une fois les combats plus retords arrivés !

La fin de la bataille sonne votre victoire ou votre défaite. La victoire est synonyme d’un gain d’expérience, plus ou moins important en fonction du degré de difficulté de la bataille. Par ailleurs, même si l’un de vos alliés tombe au combat, il percevra des points d’expérience. Dans le cas d’une mort généralisée de toute votre équipe, il est nécessaire de faire urgemment un passage auprès d’une soigneuse…

Quand on arrive en ville…

De nombreux petits villages et autres petites haltes parsèment le territoire et s’avèrent être particulièrement importantes dans votre aventure. Les soigneuses permettent de rendre les points de vie (PV) ou encore les points de magie/mana (PM) de vos protagonistes. Des protagonistes qui peuvent aussi perdre leurs altérations d’état ou encore ressusciter. Ces soins ne seront pas gratuits, mais très abordables tout de même… ce qui ne sera assurément pas le cas de la majorité des achats intéressants du titre.

Les zones peuplées retrouvent aussi leurs célèbres forgerons, avec la capacité d’adjoindre des améliorations sur les armes et les armures, dans une certaine quantité restreinte. Ces améliorations sont définitives et il est donc nécessaire de bien les sélectionner… néanmoins, l’arme ainsi perfectionnée peut être revendue plus cher. Le risque reste donc mesuré.

Le traditionnel marchand est aussi de la partie, avec ses potions et ses élixirs que nous abordions il y a peu. Petite subtilité tout de même : les objets sont classés dans des sacs spécifiques. Ainsi, les potions occupent le sac des potions, la nourriture le sac de nourriture, etc. Il est possible d’accroître la capacité de ces sacs, mais cela revient rapidement assez cher… Par ailleurs, le sac ainsi obtenu va dans un premier temps rejoindre votre inventaire : il est nécessaire de le valider pour qu’il devienne effectif. Un petit réflexe à prendre…

L’auberge fait partie aussi d’une des possibilités pour retrouver toute sa santé. Néanmoins, si son tarif reste compétitif face à la soigneuse, vous ne pourrez dormir qu’une seule fois par jour à l’auberge. En effet, le quotidien dans Rainbow Skies est régi par un cycle du jour et de la nuit auquel vous ne pourrez pas échapper. Cela peut parfois s’avérer un peu casse-pieds puisque la visibilité est franchement réduite la nuit et implique l’usage de torches pour se sentir pleinement à l’aise… Mais la nuit pourrait-elle réserver son flot de surprises ?

De nombreux personnages, avec tout autant de personnalités, sont à découvrir. Bon nombre ne lésineront pas à vous confier des tâches secondaires, majoritairement de l’exploration et de la récolte. Il va donc falloir être méticuleux, persévérant et patient ! Ces discours séduiront avant tout les plus jeunes puisque leur accessibilité est assez simpliste et enfantine. Rappelons que les dialogues peuvent être zappés…

S’il est possible de le faire un peu partout sur le titre, les villes sont souvent le moment idéal pour faire le point sur les caractéristiques de chacun de vos alliés. Ces dernières sont visibles dans le menu des améliorations, qui met en avant tout ce qu’il vous est possible de faire évoluer selon vos propres préférences : la chance, la force, la défense, mais aussi la vitesse, les points de vie ou encore les points de magie. Contrairement à de nombreux titres, il ne s’agit pas ici d’arbres à remplir au gré de points obtenus tandis que vous gravissez les niveaux. Tout repose ici sur des pierres de compétence de différentes couleurs, et dès lors, plus ou moins rares. Le joueur est libre d’attribuer le nombre de pierres à l’amélioration de son choix et ainsi forger les héros qu’il souhaite. Ces améliorations sont définitives mais nombreuses… Vous risquez très probablement de voir s’épaissir le nombre d’entre elles dans votre menu, tandis que les pierres de compétence, elles, se font rares.

Ce n’est qu’après quelques heures de jeu qu’une nouvelle facette se tient dans l’aventure. Nous commencions même à douter de sa présence… N’avions-nous pas parlé de dresseurs de monstres… ?

L’œuf ou la poule ?

Après avoir parcouru une bonne partie d’un territoire plutôt vaste, avoir traversé quelques grottes sombres grâce à votre torche fébrile, après avoir déjà combattu plusieurs dizaines de monstres… vient enfin le moment d’endosser un nouveau rôle : le dressage de monstres !

Rainbow Skies répond à l’une des grandes questions de notre civilisation, à savoir ici, l’œuf est à l’origine ! C’est en effet sous la forme d’un œuf que votre épisode de dresseur commence. Ces derniers se récoltent assez facilement après avoir combattu lesdites créatures convoitées. Il ne s’agit pas ensuite de les garder dans son inventaire et de faire quelques pas (suivez mon regard…) mais plutôt d’amener les précieux auprès d’un dresseur de monstres, fréquents dans les plus grandes villes. Il suffit ensuite de les laisser sous son aile afin qu’il puisse le placer dans un éclosoir le temps nécessaire à l’arrivée de la nouvelle petite bestiole. Chaque œuf dispose d’attributs particuliers, il est notamment intéressant de faire éclore les nœunœufs soit au niveau 1, soit à un niveau directement supérieur. Le monstre sera alors plus fort à son arrivée dans le monde mais son incubation demande alors plus de temps, et surtout, plus d’argent ! À vous de prendre les bonnes décisions…

Une fois la bestiole sortie de son œuf, il ne vous reste plus qu’à l’inclure dans votre équipe, dans une place bien stratégique selon ses caractéristiques. Par exemple, un monstre avec des compétences de soins ne devrait peut-être pas être mis en première ligne sur le champ de bataille… mais à vous de prendre les bonnes décisions et c’est souvent par l’erreur que l’apprentissage reste le plus instructif.

Plus votre aventure avance, plus le nombre de monstres qu’il est possible d’emmener dans l’équipe s’accroît, ce qui peut considérablement faire basculer les batailles si vous prenez soin de bien sélectionner et entraîner vos créatures. Par ailleurs, les monstres peuvent aussi détenir des équipements spécifiques afin d’augmenter leurs attributs. Les pierres de compétences ont aussi une influence… décidément, ces pierres vont vite devenir une denrée rare !

Un véritable arc-en-ciel ?

Les graphismes de Rainbow Skies ne manquent pas de charme même s’ils peuvent sembler légèrement simplistes pour une sortie Switch de nos jours. Les animations sont fluides et mignonnes, les personnages joliment dessinés, le tout parsemé de nombreuses couleurs. Les environnements sont distincts, avec une cohérence des décors en fonction des lieux. Les logis disposent même de quelques détails adorables.

Le bestiaire quant à lui est assez varié, avec des entités de toutes sortes, tantôt plutôt animales tantôt plutôt végétales, avec plus ou moins de férocité. Les boss font aussi partie de l’aventure et sont notifiés clairement au joueur, même s’il arrive fréquemment de ne pas être suffisamment vigilant et là… le combat devient nettement plus coton !

L’ambiance musicale suit la même tournure : plutôt infantile, tout comme les bruitages qui peuvent même parfois surprendre !

Craquer ou ne pas craquer ?

Si nous ne savions pas bien à quoi nous attendre en ouvrant Rainbow Skies, difficile de ne pas admettre avoir été complètement scotchés par le titre. Son contenu particulièrement riche, avec une aventure de plusieurs dizaines d’heures, ont eu raison de nos jours et de nos nuits, en quête de personnages toujours plus performants pour se préparer au mieux sur le champ de bataille. Certes, les mécanismes du titre ne révolutionnent pas le genre… mais parfois, il est simplement jouissif de prendre les commandes d’un titre dans lequel nous en connaissons tous les rouages… tandis que les surprises et les découvertes viennent tout de même nous surprendre régulièrement !

Rainbow Skies est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 20 euros environ.

Le saviez-vous ?

Vous avez aimé Rainbow Skies… et si vous vous hasardiez sur Rainbow Moon ? Premier du titre, il n’est pas nécessaire de l’avoir parcouru pour être à l’aise sur Rainbow Skies. Néanmoins, les développeurs lui font quelques clins d’œil au cours de la partie : de quoi titiller notre curiosité… !

Conclusion 7.8 /10 Rainbow Skies est agréablement surprenant, avec une dose certaine de contenu dans un contenant plein de charme. Le titre offre en effet aux joueurs une aventure longue et jonchée de rebondissements, avec un très grand nombre de quêtes. Les combats, nombreux et pouvant être particulièrement rigoureux si le joueur en fait le choix auprès du précepteur qui cadence les niveaux des ennemis, se multiplient. Totalement sous-titré en français, et franchement bavard, le titre ne dispose pas de gros défaut si ce n'est de ne pas faire preuve d'une forte originalité. Voilà qui ne vous évitera pas d'avoir bien du mal à décrocher de votre Switch... Un titre qui mérite d'être plus connu encore qu'il ne l'est ! LES PLUS Une aventure longue et pleine de rebondissements.

