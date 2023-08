L’éditeur Dear Villagers et le développeur WildArts Studio vont porter Born of Bread sur Nintendo Switch. Alors qu’il doit sortir cette année sur Nintendo Switch, une démo du très très Paper Mario-like Born Of Bread est disponible depuis peu sur l’eShop.

Born of Bread est un RPG d’aventure léger et farfelu revisitant les caractéristiques typiques du combat au tour par tour. Incarnez Tipain, un petit être fait de farine qui découvre ce monde plein d’humour aux côtés de ses copains hauts en couleur. Born of Bread est un jeu d’aventure en 2,5D dans lequel les joueurs incarnent un golem de farine doté d’un éternel émerveillement enfantin et d’un ensemble de capacités étranges. Ils feront équipe avec des personnages hauts en couleur, exploreront les différentes régions du monde et participeront à des combats au tour par tour.

Des créatures d’une autre époque sèment le chaos et constituent une menace pour les habitants de ces terres. Le plus improbable des héros, un petit être né du pain, et ses nouveaux amis se retrouvent impliqués dans un conflit millénaire. Ensemble, ils visiteront des lieux incroyables et rencontreront des personnages fascinants. Même s’il ne paie pas de mie, Tipain sera peut-être le héros qui sauvera ces terres de la menace qui pèse sur elles.

La quête d’un petit pain doté de conscience. Incarnez un petit être fait de farine qui mêle l’émerveillement perpétuel d’un enfant à des capacités surprenantes dans ce jeu d’aventure 2,5D !

Born of Bread remanie les caractéristiques typiques du combat au tour par tour avec un nouveau système d’interaction qui met vos compétences à l’épreuve. Ce système interactif comporte également un système de points faibles et de résistances auquel vous devrez vous adapter. Faites équipe avec vos amis. Tipain ne pourra pas y arriver tout seul. Découvrez de nouveaux personnages aux différentes capacités et personnalités au cours de votre aventure. Utilisez leurs aptitudes uniques pour surmonter des obstacles et des menaces, au cours des combats mais aussi de vos explorations.