Burton-on-Trent, Royaume-Uni. 24 août 2023. Playtonic Friends et MegaWobble ont le plaisir de vous annoncer la sortie de contenus additionnels pour Lil Gator Game : le mode Nouvelle aventure + ainsi qu’une traduction en quatre langues, disponibles dès maintenant sur Steam et Nintendo Switch !

La Nouvelle aventure + te réserve dès le début son lot de surprises. Grâce aux données de tes parties précédentes, tu pourras réutiliser ton attirail et tes bracelets magiques afin de personnaliser ta petite légende, avant d’aller parcourir chaque recoin des deux îles.

Et ce n’est pas fini ! Tu peux désormais incarner la légende héroïque en « mode BB » ! Active-le depuis les paramètres et explore cette île fascinante dans la peau d’un mini alligator infatigable !

Et cerise sur le gâteau, Lil Gator Game a été traduit en français, en allemand, en portugais du Brésil et en espagnol d’Amérique latine. Ces nouvelles langues permettront à plus de gens de profiter du merveilleux monde enfantin de Lil Gator et de nouer des amitiés.

Nous avons hâte de te voir t’amuser dans la Nouvelle aventure + de Lil Gator Game, que ce soit en déplacement sur Nintendo Switch et Steam Deck ou bien dans ton salon.

Présentation de Lil Gator Game

Lil Gator Game est un jeu amusant et sans pression qui est là pour te divertir et réveiller ton esprit d’aventure ! Ne laisse pas une barre de PV te ralentir dans ta quête !

Arpente une île adorable aux innombrables possibilités, où tu feras de belles rencontres et riras aux éclats. Aux quatre coins de l’île, lance-toi dans des quêtes uniques et fais connaissance avec des personnages hauts en couleur.

Dans ce monde ouvert que tu pourras explorer librement, des acolytes t’attendent à chaque virage et auront besoin d’un coup de patte. Terrasse des méchants en carton, escalade des collines paisibles et des falaises escarpées, et traverse des forêts broussailleuses dans lesquelles aucun adulte n’oserait s’aventurer !