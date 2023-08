Les joueurs embarquent pour une aventure inoubliable en compagnie de Nunu et Willump dans un périple narratif à travers Freljord

Riot Forge et Tequila Works dévoilent de nouvelles informations en vidéo sur Song Of Nunu: A League of Legends Story™, un jeu d’aventure narratif avec le duo emblématique tiré du jeu League of Legends, Nunu et Willump.

Développé par Tequila Works et publié par Riot Forge, Song Of Nunu: A League of Legends Story™ emmènera les joueurs dans une aventure narrative inoubliable avec Nunu et Willump, deux meilleurs amis à la recherche de secrets à percer. Les joueurs pourront découvrir le lien indestructible qui unit les deux personnages et rencontreront des Champions légendaires sur leur chemin. Tous les mystères de Freljord, une région splendide mais dangereuse de League of Legends, seront révélés !

« La relation de Nunu et Willump est le moteur de ce jeu. Nous avons hâte que les joueurs accompagnent ce duo attachant dans son périple épique, » explique Rowan Parker, Creative Director chez Riot Forge. « C’est un plaisir de s’associer à Tequila Works pour raconter l’aventure de ces personnages emblématiques à travers les terres glaciales de Freljord. »

Les joueurs voyageront à travers les contrées accidentées de Freljord, un territoire de glace frappé par des blizzards impitoyables où rôdent des loups féroces. Ils devront faire preuve d’ingéniosité pour progresser dans ce paysage glacé où règne la magie et où la neige a enfoui bien des secrets.

« Nous remercions du fond du cœur Riot Forge pour nous avoir laissé la liberté d’explorer les champions qui nous touchent, et de nous avoir fait confiance pour développer leur histoire, » déclare Raúl Rubio Munárriz, PDG, cofondateur et CCO de Tequila Works. « Nous avons hâte que les joueurs puissent se joindre à Nunu et Willump dans leur aventure à travers les dangers de Freljord et découvrir la magie de ce monde, boule de neige par boule de neige. »

De nouvelles informations sur le jeu, y compris sur la date de sortie et l’édition collector, seront disponibles à l’automne 2023.