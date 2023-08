Préparez votre nouvelle enquête avec le trailer de lancement du jeu !

Paris, le 29 aout 2023 – Il est temps de faire chauffer vos petites cellules grises ! La suite très attendue de Hercule Poirot : The First Cases, le jeu vidéo Agatha Christie – Hercule Poirot : The London Case, est désormais disponible ! Découvrez le trailer de lancement dès maintenant, et élucidez les mystères d’une toute nouvelle affaire.

Développé par le talentueux studio Blazing Griffin, déjà aux commandes du premier épisode, pour lequel il a remporté le BAFTA Scotland Award du meilleur jeu de l’année en 2022, ce nouveau jeu d’aventure et d’enquête est disponible en édition physique et numérique sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC (version numérique uniquement).

***

À propos d’Agatha Christie – Hercule Poirot : The London Case :

Dans ce nouveau chapitre de Hercule Poirot, les joueurs vont vivre une histoire passionnante, originale, et fidèle au style et au ton d’Agatha Christie dans laquelle rencontreront Arthur Hastings, le célèbre acolyte de Poirot.

Ensemble, ils ont été chargés de transporter en toute sécurité une œuvre d’art inestimable destinée à être exposée à Londres. Cependant, la soirée d’inauguration ne se déroulera pas comme prévu…Les détectives seront appelés à élucider un tout nouveau mystère au cœur de Londres.

Agatha Christie – Hercule Poirot : The London Case propose un gameplay engageant qui vous plonge dans le monde d’Hercule Poirot. Explorez la capitale, cherchez des indices, interrogez des suspects et des témoins, et résolvez cette toute nouvelle enquête inédite.

Caractéristiques :

Un tout nouveau mystère – Écrite par l’équipe lauréate qui vous a offert Agatha Christie – Hercule Poirot : The First Cases, découvrez une nouvelle aventure captivante pour Poirot avec de nouveaux personnages pour défier le grand détective.

Écrite par l’équipe lauréate qui vous a offert Agatha Christie – Hercule Poirot : The First Cases, découvrez une nouvelle aventure captivante pour Poirot avec de nouveaux personnages pour défier le grand détective. Témoins et interrogatoires de suspects – Résolvez des mystères et confrontez les suspects en utilisant le nouveau système de puzzle pour repérer les incohérences sur place.

Résolvez des mystères et confrontez les suspects en utilisant le nouveau système de puzzle pour repérer les incohérences sur place. Inspection de l’environnement et des objets – Explorez de nouveaux environnements et inspectez les au plus près grâce à de nouveaux puzzles à la première personne pour une approche encore plus cinématographique des scènes.

Explorez de nouveaux environnements et inspectez les au plus près grâce à de nouveaux puzzles à la première personne pour une approche encore plus cinématographique des scènes. Cartes mentales et profils des personnages – Les cartes mentales sont de retour, vous permettant d’utiliser les célèbres petites cellules grises de Poirot afin de construire des cartes mentales stimulantes et ensuite dessiner les liens corrects qui permettront de résoudre l’affaire. Il en va de même pour les différents suspects : Poirot recueille des faits et des informations sur chacun d’entre eux afin d’établir des profils détaillés, essentiels pour résoudre l’affaire et trouver le véritable criminel parmi eux.

– Les cartes mentales sont de retour, vous permettant d’utiliser les célèbres petites cellules grises de Poirot afin de construire des cartes mentales stimulantes et ensuite dessiner les liens corrects qui permettront de résoudre l’affaire. Il en va de même pour les différents suspects : Poirot recueille des faits et des informations sur chacun d’entre eux afin d’établir des profils détaillés, essentiels pour résoudre l’affaire et trouver le véritable criminel parmi eux. Restitution des environnements améliorée – Plus de détails, des effets météorologiques et un son amélioré donnent plus de profondeur et de vie à chacune des nouvelles scènes de jeu à travers Londres.

Plus de détails, des effets météorologiques et un son amélioré donnent plus de profondeur et de vie à chacune des nouvelles scènes de jeu à travers Londres. Doublage intégral – Le jeu est entièrement doublés en français, anglais, et allemand.

Agatha Christie – Hercule Poirot : The London Case est maintenant disponible en éditions physiques et numériques sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC (version numérique uniquement).