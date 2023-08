Les nouvelles data hardware jeux vidéo qui ont été fournies pour juillet 2023 ; elles montrent que les ventes de Nintendo Switch ont désormais dépassé celles de la Wii aux États-Unis.

La sortie de l’excellent The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom a certainement contribué à booster les ventes de Nintendo Switch le mois dernier, selon Circana, anciennement connu sous le nom de NPD Group.

Games Industry souligne que les ventes LTD de la Nintendo Switch devancent actuellement la console Xbox 360 de Microsoft, qui connaît un succès fulgurant, d’un peu moins d’un million d’exemplaires supplémentaires, et la console classique PlayStation 2 de Sony, de moins de cinq millions d’unités.

« La Switch a également continué à enregistrer de bonnes performances en 2023, aidée par la sortie de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom. En fait, les ventes à vie du matériel Switch aux États-Unis ont finalement dépassé celles de la Wii sur le marché américain en juillet 2023. Les ventes à vie de la Switch devancent désormais la Xbox 360 de moins d’un million d’unités, et la PlayStation 2 de moins de cinq millions. »