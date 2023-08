Annoncé pour Septembre lors du Guerrilla Collective Showcase 2023, 30XX (la suite de 20XX), est désormais daté au 12 septembre 2023 pour chez nous !

Est-ce un titre qui vous fait de l’oeil ? En attendant, vous pouvez (re)découvrir le jeu dans la bande-annonce suivante:

30XX combine les commandes précises et la fluidité que vous aimez dans des jeux comme Mega Man X, la rejouabilité d’un Roguelite moderne et le jeu coopératif dans un seul et même jeu.

Réveillez-vous après mille ans pour découvrir que le monde qui avait besoin de vous a disparu, changé de façon irréversible par l’avènement de l’esprit synthétique et d’une race humaine qui a perdu la volonté de se surpasser. Explorez la prison verdoyante et luxuriante que notre monde est devenu et combattez pour sauver ce qui en reste.

Dépassez-vous. Combattez. Tombez. Adaptez-vous. Il y a une signification sublime dans ce cycle sans fin, quelque part, enfouie profondément.

Fonctionnalités :

– Action palpitante, une mise en scène minutieuse et un magnifique travail d’esprits

– Personnages avec des styles de jeu entièrement uniques — maîtrisez les techniques rapides et conviviales d’Ace et le système complexe Power Fusion de Nina pour encore plus de rejouabilité

– Un nouvel ensemble unique de niveaux, d’objets et de pouvoirs à chaque fois que vous jouez — 30XX n’est jamais le même jeu deux fois !

– Progression de style Roguelite qui vous permet de régler les systèmes et les difficultés du jeu pendant que vous jouez, même après avoir gagné

– Multijoueur local et en ligne pour profiter de 30XX avec un ami