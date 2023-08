Selon le leaker bilbil-kun, Nintendo pourrait annoncer une nouvelle Nintendo Switch à l’occasion du Nintendo Direct spécial Super Mario Bros. Wonder de demain !

évidemment, il ne s’agira pas d’une Super Nintendo Switch ! Il est plutôt question d’une Nintendo Switch Oled nommée « Mario Red Edition ». La particularité de cette édition serait sa couleur, intégralement rouge. Elle accompagnerait la sortie de Super Mario Bros. Wonder de quelques jours en avance… (la console sans le jeu par contre)

Une telle annonce n’aurait finalement rien de surprenant, les licences fortes de Nintendo ayant toujours été accompagnées d’une Switch OLED aux couleurs de la série (le modèle Splatoon 3, Pokémon écarlate et violet, Zelda Tears of the Kingdom…)

Nous serons rapidement fixés… est-ce que vous êtes prêts à troquer votre console actuelle contre cette nouvelle édition ? (ou à vous lancer sur Nintendo Switch avec ce modèle ?) Rendez-vous demain pour le Nintendo Direct !