À peine disponible et déjà comparé ! GameXplain s’est amusé à comparé les différences entre les versions Nintendo Switch Online et Nintendo 64 de Excitebike 64.

Comme on en a l’habitude maintenant, nous constatons que Nintendo en a profité pour améliorer le rendu du jeu. Des graphismes plus fins, des courses plus fluides… Ce n’est pas pour nous déplaire !

On vous laisse juger avec le comparatif visible juste là: