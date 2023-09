Imagineer a annoncé le développement de Fitness Boxing feat. Hatsune Miku : Isshoni Exercise sur Nintendo Switch. Le titre est prévu pour le printemps 2024 au Japon. Ce n’est pas la première fois que la série Fitness Boxing fait l’objet d’un crossover. Auparavant, Imagineer avait mis Fitness Boxing Fist of the North Star sur la plateforme. Le jeu va d’ailleurs sortir en boite presque un an après sa sortie sur l’eShop.

Fitness Boxing feat. Hatsune Miku : Isshoni Exercise sera naturellement axé sur l’exercice, cette fois-ci avec la Vocaloid japonaise. Les utilisateurs peuvent s’attendre à de nombreux morceaux, dont le thème principal interprété par cosMo@bousouP.