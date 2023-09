Dernier né du studio Finlandais Frozenbyte, Trine 5 est disponible depuis le 31 août 2023 sur Nintendo Switch. Créée en 2009, la série Trine a su faire son petit chemin parmi le cœur des joueurs friands d’énigmes. Après deux premiers épisodes solides, Trine a eu un passage à la 3D difficile, avec un Trine 3 qui n’aura pas su séduire tous les joueurs et finira avec des avis mitigés. Avec Trine 4, la 3D a été de nouveau délaissée, pour un épisode qui a su réconcilier les joueurs avec la série. C’est donc avec une certaine hâte que les fans des opus précédents ont attendu Trine 5. Que vaut le dernier bébé de Frozenbyte ? Vous en saurez plus dans ces prochaines lignes.

À l’aventure compagnons !

Pour ceux qui ne connaissent pas la série, l’univers de Trine nous plonge aux commandes de trois aventuriers différents possédant chacun des capacités particulières. C’est ainsi que nous retrouvons avec joie nos chers Pontius, Zoya et Amadeus dans leurs aventures. Nos trois héros qui restent liés par un artefact magique, le Trine, font désormais bande à part, chacun menant sa petite vie de son côté. Après un écran de démarrage nous permettant directement de nous entraîner à manier nos héros et une brève introduction mettant en place les bases du scénario, l’aventure commence.

Pour son premier chapitre, Trine 5 nous plonge aux commandes de Zoya, une voleuse dotée d’un arc et d’une précision sans faille. Comme nous vous le disions, chaque personnage possède des capacités uniques. Zoya, notre héroïne, possède, outre sa maîtrise de l’arc, la capacité d’utiliser des cordes pour s’arrimer à divers objets. Elle peut même créer des ponts en tendant une corde entre deux points d’ancrage. Nous incarnons donc Zoya dans une charmante bibliothèque, où notre voleuse cherche un objet à dérober. Après un premier chapitre la mettant en scène et servant de tutoriel au personnage, le joueur incarnera un autre héros de la trinité.

Et c’est à notre guerrier que revient le second chapitre. Le chevalier bedonnant se retrouve embarqué dans une aventure à travers un cimetière. Pontius donc de son nom, est un guerrier armé d’une épée et d’un bouclier. Notre héros possédera heureusement un arsenal plus complet au fil de l’aventure. Les capacités de notre petit héros grassouillet font honneur à son gabarit et son armement : Une épée, pour découper ses adversaires et interagir avec de nombreux éléments, un bouclier pour dévier des projectiles et activer certains mécanismes ; et surtout, une charge brutale qui peut envoyer valser les objets. Pontius est solide ; et Si Zoya est un personnage plutôt discret et cupide, Pontius lui est un chevalier servant profondément naïf, ce qui donne souvent lieu à des situations comiques. Après la traversée de ce cimetière, le troisième et dernier chapitre de l’introduction de Trine 5 nous présentera le mage de l’équipe, notre bon vieil Amadeus.

C’est dans une cure thermale que nous retrouvons le dernier membre de notre équipe. Bien loin des soucis, notre cher camarade vit dans l’oisiveté la plus totale. Disons-le clairement, Amadeus est un véritable flemmard. Et pourtant, il sera d’une utilité cruciale dans votre aventure : notre mage possède en effet la capacité de matérialiser divers objets, tels que des plateformes ou des caisses pour commencer. Mais il est également capable de faire léviter ses créations et de les déplacer dans les airs. Voilà qui sera donc très utile afin de résoudre les diverses énigmes et avancer dans l’univers de Trine. Voici donc qui conclut le premier des 5 actes du titre. Après ces diverses introductions, le groupe se retrouve réuni et peut entamer son aventure.

L’union fait la force.

Après une introduction riche en humour et rebondissements, les choses sérieuses commencent pour notre trinité. Pour ceux qui ne connaissent pas la série, sachez que la force de Trine réside dans ses énigmes. Et quoi de mieux pour résoudre des énigmes que 3 têtes au lieu d’une ? Nos héros sont en effet parfaitement complémentaires entre eux. Vous vous souvenez de Zoya notre voleuse à l’arc, capable de tendre des cordes à divers points d’ancrage ? Le jeu vous apprendra très vite qu’elle est capable de s’accrocher aux objets créés par Amadeus. C’est comme ça que Trine fonctionne. Vous contrôlez certes un personnage à la fois, mais en pressant une simple gachette L ou R, vous pouvez alterner entre Amadeus, Zoya ou Pontius à volonté. Vous devrez combiner les pouvoirs de vos héros afin de résoudre les énigmes et d’avancer dans l’histoire. Qu’il s’agisse de créer des balanciers avec les cordes de Zoya et les objets de Amadeus, ou de se servir du bouclier de Pontius ou de sa charge pour envoyer bouler divers objets, vous allez devoir sérieusement vous creuser les méninges pour arriver au bout de l’aventure que propose Trine 5.

Mais Trine 5 ce n’est pas uniquement des plateformes et des énigmes. Le jeu nous proposera aussi divers affrontements, qu’il s’agisse de hordes d’adversaires ou de boss redoutables. Et dans ce cas, chaque personnage aura sa propre façon de résoudre les problèmes. Pontius sera plus frontal, avec son bouclier et son épée. Zoya, elle, aura tendances à décimer les ennemis en étant en hauteur. Amadeus lui aura son arsenal d’objets aux effets divers et variés. Les boss quant à eux représentent un challenge satisfaisant, vous forçant régulièrement à changer de personnage afin d’exploiter le potentiel de chacun.

Mais si Trine 5 s’apprécie en solo, c’est en multijoueur que l’expérience prend une tout autre dimension. Si les phases de combats ne bougent pas beaucoup, les énigmes elles s’adaptent et la difficulté augmente encore d’un cran. Il va falloir communiquer efficacement avec vos alliés pour arriver au bout de vos problèmes. Le titre offre d’ailleurs une route avec différentes émotes pour communiquer. Pour ceux qui veulent s’amuser, le titre propose deux modes multijoueurs différents. Un mode « classique », où chaque joueur prend le contrôle d’un personnage différent, mais également un mode « illimité » où chaque joueur pourra jouer le personnage qui lui convient. Vous voulez 4 Pontius ? Soit. Mais attention. La richesse de Trine se fait dans les détails. Vous pensez casser le jeu en utilisant 4 Amadeus et abuser de ses pouvoirs ? Raté. Trine sait adapter les énigmes, et elles seront différentes que vous soyez seul ou à plusieurs.

Trine 5 propose du challenge, des énigmes pointues et une certaine liberté dans les capacités de résolutions de ces dernières. Cependant arpenter les différents niveaux ne suffira pas. Si vous êtes un maniaque de l’exploration et un adepte du 100 %, vous allez être servi. Dans chaque niveau, une centaine d’orbes sont récoltables. Ceux-ci permettent à certains endroit clés des niveaux de se changer en expérience. A chaque niveau gagné, vous obtenez un point de compétence. Ces derniers peuvent être utilisés pour débloquer diverses compétences sur chaque personnage. Plus de flèches pour Zoya, un marteau pour Pontius ou l’ajout de divers effets aux objets d’Amadeus. Récolter des orbes, d’accord, c’est chouette. Mais quand on sait où chercher c’est mieux non ?

Là encore, les choses sont bien faites. L’aventure sur Trine 5 se découpe en 5 actes. Eux même divisés en plusieurs niveaux, environ 5 par actes. Et chaque niveau est lui-même divisé en différents points de contrôles. Un niveau se compose d’une quinzaine de ces points. Et vous pouvez choisir à volonté quel point explorer. De quoi faciliter les recherches, d’autant plus que le nombre total d’orbes d’expérience est indiqué à côté de chaque point de contrôle. Il suffit juste de choisir la zone dans laquelle il vous manque des orbes et hop, compléter l’intégralité des niveaux à 100 % devient une partie de plaisir.

Un plaisir à partager sans modération.

Si le passage à la 3D était compliqué pour la série, force est de constater que le studio maîtrise parfaitement la 2D. Trine 5 est l’un des plus beaux jeux indé que la Nintendo Switch ait vus. Le titre possède un charme incontestable. Les décors sont riches, divers et travaillés. Les effets sont de toute beauté et offre un résultat plus que plaisant. Qu’on se le dise, Trine 5 est un véritable chef-d’œuvre. Chaque écran traversé le prouve. Et la bande-son n’est pas en reste. Les divers morceaux accompagnent parfaitement nos héros. Et même si la musique n’est pas transcendante, le tout reste harmonieux et maintient l’immersion dans le titre. Le doublage lui aussi est d’excellente qualité : la version française tient magnifiquement bien la route et n’ôte rien à l’humour et au charme du titre. Rajoutons à ça le fait que Trine 5 propose un menu avec des options plus que complètes, permettant de paramétrer son aventure comme bon nous semble. Ainsi chacun est libre de trouver son bonheur.

En ce qui concerne les défauts majeurs du titre, ils sont peu nombreux. Si peu nombreux ici que nous n’en retiendrons que deux, qui seront parfois réellement gênants. Le premier se situe dans la réalisation du titre. En effet, bien que magnifique, le jeu possède sur certains écrans un défaut majeur : celui de ne pas afficher très clairement ce qui est une plateforme ou non. Ainsi, après plusieurs chutes particulièrement injustes, on finit par déceler ce qui est une plateforme ou non. Attention, ce défaut est surtout présent lorsque l’on joue en mode portable. Le jeu sur grand écran étant nettement plus lisible. Le second défaut, lui, réside dans la physique du titre. Lors de vos résolutions d’énigmes, certains objets auront occasionnellement des réactions inattendues. Le plus souvent, lorsque l’on empile certains objets ou qu’on les attache, la physique s’en trouve modifiée. Et de temps en temps, cela donne des résultats inattendus comme un objet projeté dans les airs. Parfois utile, parfois handicapante, cette curieuse physique permet parfois de résoudre des puzzles d’une façon… disons détournée.

Conclusion 8.4 /10 Qu’on se le dise, Trine 5 est une véritable réussite. Si vous aimez les énigmes et les phases de plateformes, autant dire que vous allez être servis. Le tout accompagné par un gameplay qui s’étoffe au fil de l’histoire, offrant toujours plus de possibilités. On n’oubliera pas de saluer les combats de boss, qui nous forceront à jongler avec nos trois héros pour les terrasser. Rajoutez à tout ça un mode multijoueur plus que solide. Dans Trine, l’aventure peut se déguster seule, mais c’est en multijoueur que le jeu nous montre toute la saveur dont il est le détenteur. Le tout sublimé par une direction artistique de toute beauté. Il est difficile de ne pas être séduit et satisfait par ce que Trine 5 propose, et ce même pour les plus exigeants. On apprécie aussi la finition qui accompagne le titre, avec des options personnalisables jusqu’au bout des doigts. Au final, Trine 5 est une réussite et devrait se placer facilement comme un incontournable pour ceux qui aiment se triturer les méninges. LES PLUS Des puzzles complexes

Des puzzles complexes Un gameplay maîtrisé

Un gameplay maîtrisé Une DA de toute beauté

Une DA de toute beauté L’humour et la narration

L’humour et la narration Un multi qui transforme l’aventure

Un multi qui transforme l’aventure Une personnalisation des options poussée LES MOINS Une physique parfois étrange

Une physique parfois étrange Parfois pas très clair en mode portable Détail de la note Graphismes 0

Musique 0

Prise en main 0

Durée de vie 0

Narration 0