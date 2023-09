Près d’un an après avoir été annoncé pour la plateforme, Ty the Tasmanian Tiger 4 : Bush Rescue Returns a désormais une date de sortie sur Switch. Krome Studios a confirmé aujourd’hui qu’il sera lancé le 26 septembre 2023.

Il s’agit d’une version mise à jour du jeu original avec des améliorations et de nouvelles fonctionnalités. Il sera accompagné de nouvelles voix off en anglais incluant un casting de stars, de multiples modes de jeu, de graphismes et de performances améliorés, ainsi que de cutscenes remastérisées/extensionnées et d’une bande-son élargie sur le thème de l’Australian-outback.

Robert Walsh, PDG de Krome Studios, a déclaré : » Nous sommes ravis de proposer cette édition améliorée de Ty the Tasmanian Tiger 4 : Bush Rescue Returns avec une foule de nouvelles fonctionnalités aux côtés d’un gameplay nostalgique. Nous sommes ravis que les fans découvrent une autre facette de Ty, en s’immergeant totalement dans son monde et en découvrant ses aventures de plateforme emblématiques, maintenant sur Nintendo Switch. »

Le directeur créatif Steve Stamatiadis a ajouté : » Les toutes nouvelles scènes animées de cette édition sont le fruit d’un travail d’amour qui sera un moment fort pour les fans de Ty. Nous voulions créer une expérience animée de type bande dessinée qui mette en valeur la beauté des paysages australiens ainsi que le charme et la personnalité de nos personnages TY bien-aimés. »

Ty the Tasmanian Tiger 4 : Bush Rescue Returns coûtera 17,99 € sur l’eShop de la Switch. Une remise de 25 % sur les précommandes est actuellement disponible (donc 13,49 €).

Explorez 40 niveaux d’aventures dans l’Outback australien à une vitesse de 60FPS.

Battez vos ennemis en les gelant, en les zappant, et bien plus encore, grâce à des tas de nouveaux boomerangs.

Utilisez votre intelligence et vos boomerangs pour trouver des trésors cachés, aider les habitants colorés et découvrir les mystères du pays d’en bas.

De nouvelles voix off en anglais avec un casting de stars que vous reconnaîtrez comme les anciens compagnons de TY.

Plusieurs modes de jeu : Aventure, Attaque temporelle, Chasse au dindon et Arène du danger.

Incarnez les amis de TY avec style grâce à une tonne de costumes.

Des graphismes et des performances améliorés, des scènes prolongées remastérisées et une bande-son plus étoffée sur le thème de l’Australian-outback.

La série de jeux vidéo « Ty the Tasmanian Tiger » est une série de jeux de plates-formes développée par Krome Studios. Les jeux disponibles :

« Ty the Tasmanian Tiger » (2002) : Le premier jeu de la série a été publié pour la PlayStation 2, la Xbox, et le GameCube. Il a introduit les personnages et l’univers de Ty. « Ty the Tasmanian Tiger 2: Bush Rescue » (2004) : La suite du jeu a continué l’histoire de Ty et a ajouté de nouvelles fonctionnalités de gameplay. « Ty the Tasmanian Tiger 3: Night of the Quinkan » (2005) : Ce troisième volet a conclu la trilogie principale en suivant Ty dans sa lutte contre les Quinkan.