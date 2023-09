De nombreux jeux ont été représentés dans les DLC Theatrhythm Final Bar Line. SaGa, NieR, Chrono Trigger, Mana, The World Ends with You et Live A Live ont eu droit à leur propre morceau (mais toujours pas Dragon Quest…).

Square Enix a révélé aujourd’hui que les pistes DLC de Final Fantasy XVI arrivent pour Theatrhythm Final Bar Line. Près d’une douzaine de chansons seront accessibles à partir du 1er novembre 2023. Toutes les pistes seront incluses dans le Season Pass Vol. 3, mais les joueurs auront également la possibilité d’acheter le Pack Final Fantasy XVI séparément.

Voici la liste complète des morceaux du DLC Theatrhythm Final Bar Line Final Fantasy XVI :

1. My Star

2. Hide, Hieaway

3. To Sail Forbidden Seas

4. Away

5. Control

6. Titan Lost

7. Ascension

8. The Riddle

9. Logos

10. Find the Flame

11. No Risk, No Reward