Peut-on évoquer un jeu au gameplay asymétrique sans évoquer la Wii U, petit ange parti trop tôt ? Voilà, c’est fait ! Nous pouvons maintenant passer aux choses sérieuses en parlant d’une console qui a des jeux et tant pis si les développeurs nous demandent maintenant d’avoir un smartphone sous la main pour pouvoir profiter de leur titre. Elle avait qu’à se vendre aussi, la Wii U, pour pouvoir profiter de titres. Non, mais c’est vrai quoi, c’est de sa faute à elle si personne en dehors de Nintendo sur 3-4 jeux et de ZombiU n’ont voulu comprendre ses formidables possibilités. Mais nous nous égarons encore, alors finies les digressions, nous sommes maintenant équipés de notre Switch ET de notre smartphone pour vous faire profiter de How 2 Escape.

Il m’entraîne au bout de la nuit…

Qu’est-ce que How 2 Escape ? Et bien comme son nom l’indique, un escape game. Et comme son nom ne l’indique pas, un escape game qui se passe dans un train lancé à pleine vitesse et qui n’attend qu’une chose, pouvoir s’écraser dans le premier terminus – et le dernier aussi du coup – qui se présentera. Le problème c’est que nous sommes à son bord, sans trop savoir pourquoi et que nous sommes enfermés dans le dernier wagon.

Mais voilà que la sonnerie de notre téléphone résonne. Le fou qui nous a enfermés dans cette prison sur rails nous indique que nous avons la possibilité de sortir à condition de résoudre les énigmes qu’il a disséminées dans chaque compartiment de ce train. Il en profite pour nous dire que nous méritons forcément ce qui nous arrive et que nous ne sommes pas seuls dans cette galère puisque notre frère est au courant de nos problèmes.

Sauf que celui-ci est bien planqué dans une rue et que la seule menace qui le guette est de manquer de batterie sur son smartphone. C’est d’ailleurs sur celui-ci que s’installent de nouvelles applications qui lui permettront de nous guider vers la sortie de ce piège mortel. Tous ces éléments étant maintenant en place, le compte à rebours peut démarrer. Il faut au minimum être deux joueurs pour profiter de How 2 Escape, le premier sur la Switch et le second sur son smartphone.

Le premier joueur incarne Emy, coincée dans le train, et le second son frère Johann, équipé d’un smartphone. Les deux joueurs doivent pouvoir communiquer, soit en étant dans la même pièce, soit en utilisant un quelconque système de communication entre deux personnes consentantes et vaccinées. Ils ne doivent pas voir l’écran de l’autre, pour éviter de ruiner la difficulté, ni entendre ce que l’autre entend, les indications visuelles et sonores étant importantes pour certaines énigmes.

Mystère, mystère, deux minutes d’arrêt

Et c’est ainsi que commence notre remontée infernale vers la locomotive, seul compartiment capable d’arrêter cette course folle. Mais pour y arriver, il nous faudra traverser les six premiers compartiments pour en débloquer l’accès grâce aux énigmes mises en place par notre kidnappeur. Le premier de ceux-ci, la cargaison, fait office de tutoriel qui nous met en place les différents éléments de l’interface pour les deux joueurs.

Emy, dans le train, pourra se déplacer librement dans cet environnement pour y découvrir différentes indications et machines. Les indications seront à donner à Johann qui, sur son smartphone, débloquera alors de nouvelles fonctionnalités et énigmes qui pourront soit guider Emy sur ses machines, soit lui fournir un code à entrer. Un système de pièces cachées dans les wagons nous permet de bénéficier d’indices à acheter avec les susmentionnées pièces. Et c’est tout. Simple et efficace.

Dans un premier temps, il faudra résoudre trois énigmes sans lien entre elles pour avancer, puis au fur et à mesure, ces énigmes seront plus nombreuses et devront s’effectuer dans un ordre précis pour être résolubles. Chaque nouveau wagon fonctionne de la même façon. Le narrateur preneur d’otage commence par nous raconter sa vie tout en maintenant que nous sommes méchants, puis nous découvrons soit le compartiment, soit les nouvelles fonctionnalités avant de mettre en commun nos nouvelles informations et ainsi avancer sur le chemin de la délivrance.

Toutes les énigmes sont très logiques et les habitués du genre avanceront sereinement sans trop avoir peur du chronomètre indiquant notre mort prochaine. Parallèlement à notre approche de la locomotive, le temps nécessaire à leur compréhension se fera tout de même plus important, les éléments à prendre en compte et à utiliser étant plus nombreux et dispersés. Si les premiers compartiments se font en une dizaine de minutes, les derniers demandent pas loin d’une heure lors de la première tentative.

La vie sauve et puis basta

Il n’est pas possible de sauvegarder notre progression partielle. Quitter un compartiment en cours signifie devoir le reprendre depuis le début. Ce n’est que légèrement ennuyeux, une fois une énigme comprise, retrouver sa solution se fait en quelques instants, toutefois, nous conseillons de prévoir une heure pour chacun des derniers wagons pour éviter l’ennui provoqué. Ce qui nous amène à un autre problème, celui de la rejouabilité. Chaque énigme propose des variantes dans ses solutions, toutefois, le mécanisme étant le même, la rejouer n’a aucun intérêt. Comme quasiment tous les escape games, How 2 Escape est un one shoot.

Sa durée de vie est toutefois cohérente avec son prix de lancement. Pour 15 €, et en fonction de votre rapidité pour comprendre les énigmes, il faudra au minimum cinq heures pour connaître le fin mot de l’histoire. L’occasion de profiter de graphismes propres et soignés dans des environnements regorgeant de détails ainsi que d’objets divers et variés. Nous ne pouvons interagir qu’avec ceux étant utiles, ce qui nous évite de tourner en rond inutilement. Dommage qu’un mode hard ne vienne pas ajouter de nombreux autres leurres.

La bande-son est discrète et ne vient jamais gêner nos dialogues ni les phases d’écoute nécessaires à la résolution d’énigmes. Nous regrettons juste que l’ambiance mise en place ne soit jamais vraiment angoissante. Nous nous déplaçons dans un train parfaitement entretenu qui n’a rien d’oppressant. La prise en main ne souffre que d’un défaut de précision des contrôles. Chaque déplacement du curseur est assez ample et il faut un petit temps d’adaptation, surtout pour des joueurs plus jeunes, pour prendre l’habitude de prendre son temps en passant devant des objets pour vérifier qu’ils soient bien parties intégrantes du gameplay et non juste cosmétiques.

Conclusion 7.2 /10 How 2 Escape est un escape game au gameplay asymétrique efficace dont les énigmes sont pensées pour obliger les joueurs à communiquer entre eux tout en leur laissant une part de responsabilité de temps à autre. Aussi adapté pour les amateurs que pour les férus du genre, il offre des problèmes intéressants qui se complexifient avec le temps. Ses graphismes et son interface sont soignés, mais son ambiance générale est trop sobre pour faire monter notre tension. Pour un tarif de base de 15 € et avec au minimum 5 heures de temps de jeu, il satisfera les joueurs férus d’énigmes et cherchant une aventure en équipe. LES PLUS Les graphismes sont propres et détaillés

La rejouabilité est quasi nulle Aucune sauvegarde intermédiaire n’est possible Détail de la note Graphismes 0

Bande-son 0

Gameplay 0

Prise en main 0

Narration 0

Prix/durée de vie 0