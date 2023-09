La série Persona est désormais plus importante que jamais, avec des versions principales qui se vendent par millions et des spin-offs qui surgissent à droite et à gauche. C’est pourquoi il est surprenant d’entendre que la série a failli s’arrêter avec Persona 3.

Le directeur de Persona 3, 4 et 5, Katsura Hashino, a récemment participé à l’émission J-Wave Radio pour parler de la série Persona, et il a mentionné que la franchise était en réel danger de disparition à l’époque. Selon Hashino, Atlus était en très mauvaise posture à l’époque de Persona 3, et on lui a dit que Persona 3 serait le dernier jeu du studio. Cette nouvelle a convaincu Hashino que les choses devaient changer avec Persona 3, car il était crucial d’attirer de nouveaux fans vers la série. Cette idée a été repoussée par les membres plus anciens de l’équipe, car beaucoup d’entre eux étaient réfractaires au changement. Lorsque Hashino a poursuivi les changements, de nombreux membres de l’équipe se sont plaints de ces changements. Hashino leur a répondu en posant simplement la question suivante : et si la franchise mourait à la place ?