Les eShops Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Batman: Arkham Knight – 14.0GB

Batman: Arkham City – 14.0GB

Batman: Arkham Asylum – 6.8GB

Mugen Souls Z – 6.4GB

Baten Kaitos I & II HD Remaster – 6.3GB

Seduce Me – The Complete Story – 3.5GB

Escape Academy: The Complete Edition – 3.2GB

Operation Wolf Returns: First Mission – 2.8GB

NASCAR Arcade Rush – 2.8GB

City of Beats – 2.7GB

Faerie Afterlight – 2.0GB

Whateverland – 2.0GB

Aireo FlightSimulator – 2.0GB

Troopers – 1.1GB

Livestream 2: Escape from Togaezuka Happy Place – 1.1GB

Skyhook – 1.1GB

Corbid! A Colorful Adventure – 1.0GB

Love Love School Days – 1021MB

No Son Of Mine – 1018MB

Shepherd’s Crossing – 834MB

True Virus – 742MB

Redeemer’s Run – 672MB

Crowd City – 464MB

Enraged Red Ogre – 287MB

Color Sense Challenge – 202MB

Hentai Project – 175MB

HexaWars – 139MB

Sprout Valley – 128MB

Pipe Line Puzzle – 121MB

Full Void – 71MB

Escape from Terror City – 64MB

Colorful Boi – 61MB