Explorez, cultivez, fabriquez et construisez votre nouvelle vie dans ce magnifique jeu de rôle de simulation sandbox.

Paris, France, le 6 septembre 2023. Microids Distribution France et Meridiem Games sont ravis d’annoncer la sortie d’une édition physique spéciale de Spirit of the Island pour PlayStation 5 et Nintendo Switch à l’automne 2023.

Développé par 1M Bits Horde et co-publié par META Publishing et PID Games, Spirit of the Island est un magnifique RPG de simulation de vie en monde ouvert avec coopération en ligne, situé sur un archipel tropical. Construisez votre ferme, cultivez des cultures et élevez des animaux, fabriquez des objets, cuisinez des plats exquis, rassemblez des ressources, créez des boutiques et des musées pour attirer des visiteurs, et transformez une île désolée en une destination touristique prospère !

Meridiem Games sera responsable de la création, et de l’édition de cette édition spéciale, qui sera distribuée dans les magasins spécialisés à travers l’Europe, et en France par Microids Distribution France sur PlayStation 5 et Nintendo Switch. Cette édition physique comprendra une couverture spéciale avec de nouvelles illustrations, un ensemble exclusif d’autocollants représentant certains habitants de l’île et un guide touristique pour ne manquer aucune des merveilleuses activités de votre île.

Il existe une vieille tradition dans votre pays natal : pour devenir adulte et accomplir le rituel de passage à l’âge adulte, vous devez partir en voyage à la découverte. Votre aventure commence sur une île lointaine, au cœur d’un archipel tropical. Ce qui était autrefois une destination touristique prospère n’est plus que l’ombre de sa gloire passée, et c’est à vous de lui redonner vie ! Explorez l’archipel, rencontrez les habitants et donnez-leur un coup de main pour restaurer ce paradis touristique… tout en essayant de percer les mystères de votre passé !

S’INSTALLER DANS UN NOUVEAU LIEU – Votre vie sur l’île sera bien occupée, alors prenez vos outils et commençons ! Vous aurez besoin de nourriture, d’un endroit pour dormir et de quelques ressources pour construire une ferme. Il est temps d’explorer vos terres !

UNE MULTITUDE D'ACTIVITES – Peu importe comment vous choisissez de passer le temps, vous gagnerez de l'expérience et améliorerez vos compétences. Spirit of the Island propose 10 compétences uniques, telles que l'agriculture, l'exploitation minière, la recherche de nourriture, la socialisation, l'artisanat et même la pêche, qui est présentée sous la forme d'un mini-jeu spécial.

VOTRE VOYAGE VERS UN PARADIS TOURISTIQUE – Faites de votre île non seulement un foyer accueillant, mais aussi un paradis touristique prospère. Plus vous attirez de touristes, meilleure sera votre économie, ce qui est une étape cruciale pour financer vos voyages vers les îles lointaines.

LE MEILLEUR VOYAGE JAMAIS FAIT – Chaque touriste aura la possibilité d'aimer tellement votre île qu'ils décideront d'y rester, augmentant ainsi la population de la ville. Cette partie est cruciale car vous pouvez les embaucher pour effectuer différentes tâches pour vous, comme gérer vos boutiques et vous aider à entretenir l'île.

LE POUVOIR DE LA COOPERATION – L'une des principales caractéristiques de Spirit of the Island est un mode coopératif à deux joueurs, où vous pouvez tout faire ensemble ! Vous aurez toutes les fonctionnalités du mode solo (même des quêtes) disponibles en mode en ligne, et ce mode proposera également sa propre aventure unique ainsi que le partage de ressources, ce qui signifie que vous pouvez transférer certaines des ressources que vous trouvez dans votre propre campagne multijoueur.

UN IMMENSE ARCHIPEL TROPICAL – Spirit of the Island propose 14 îles uniques à explorer, chacune avec sa propre faune, ses secrets et ses dangers. Les informations sur qui – ou quoi – habite ces îles ont été perdues dans l'histoire, mais vous trouverez des grottes mystérieuses gardées par d'anciennes créatures. Êtes-vous assez courageux pour les explorer et découvrir les mystères qui s'y cachent ?

LA COMMUNAUTÉ LOCALE – L'archipel est très animé ! Rencontrez plus de 14 personnages uniques, chacun ayant ses propres traits distincts et ses bizarreries.

– L’archipel est très animé ! Rencontrez plus de 14 personnages uniques, chacun ayant ses propres traits distincts et ses bizarreries. UNE VIE ANIMÉE – L’une des caractéristiques uniques de Spirit of the Island est les événements – une série d’occurrences récurrentes tout au long de l’année de jeu (4 mois). Ils se présenteront sous différentes formes, comme l’anniversaire des PNJ et la Journée de l’Océan, jusqu’à vos propres événements uniques. Il y a toujours quelque chose d’amusant qui se passe en ville, alors consultez souvent votre calendrier !