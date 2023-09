Une nouvelle carte gigantesque en monde ouvert, située au Japon, vient s’ajouter au jeu déjà très riche en contenu pour la version finale.

11 septembre 2023, Varsovie, Pologne – Exit Plan Games et Untold Tales ont annoncé que Bang-On Balls: Chronicles sera lancé sur PC, PlayStation, Xbox et Switch le 5 octobre 2023.

Bang-On Balls Chronicles est une aventure sandbox en monde ouvert destructible, pleine de contenu, avec des combats, de la plateforme, de la personnalisation de personnages et une expérience de chasse au trésor collect-a-thon que vous pouvez jouer en solo ou en coop.

Alors qu’il était en accès anticipé, le jeu a recueilli 97 % d’avis extrêmement positifs sur Steam, sur plus de 2 300 critiques.

A propos du jeu

Bang-On Balls : Chronicles est créé par Exit Plan Games, une équipe de développeurs très expérimentés qui ont déjà travaillé sur des titres AAA tels que The Witcher 3, Gears of War, Cyberpunk 2077, et Bulletstorm pour n’en citer que quelques-uns.

« Tout au long de notre carrière, nous avons créé des jeux qui exigeaient un niveau de production très élevé sur de nombreux fronts. Contrôles précis, gameplay varié, conception intelligente des niveaux, richesse du contenu, systèmes d’IA complexes, et j’en passe. Tout cela pour que ces cartes gigantesques soient vivantes et amusantes à jouer pendant des heures et des heures. Bien que nous soyons désormais un développeur indépendant, nous avons appliqué exactement la même approche et les mêmes normes ici. Le jeu est fondamentalement construit autour de l’idée de donner aux joueurs quelque chose qui est absolument rempli de choses variées à faire mais qui est toujours amusant à jouer. C’est un jeu qui peut facilement être lancé pour quelques minutes de détente et donner l’impression d’avoir progressé, ou être un jeu auquel on joue pendant plus de 40 heures, voire plus. »

​– Damien Monnier, cofondateur du studio, Exit Plan Games

Lors de son lancement en octobre, le jeu sera doté d’une nouvelle carte en monde ouvert, qui permettra aux joueurs de voyager dans le temps à travers le Japon féodal et moderne pour combattre un Kaiju géant. Tous les possesseurs du jeu sur PC recevront ce contenu gratuitement.

Caractéristiques principales

Un jeu de plateforme et de combat en 3D avec des commandes très précises.

Des cartes gigantesques, hautement destructibles et en monde ouvert, à parcourir à toute vitesse.

Combattez vos ennemis, sauvez vos alliés, remplissez plusieurs objectifs, découvrez des secrets et collectez des trésors d’objets et d’armes à thème.

Chaque carte possède ses propres mécanismes, combats de boss, secrets, objets et thèmes. Rebondissez sur l’histoire car chaque carte se déroule dans une époque historique intéressante – les Vikings, les Pirates, la Course à l’Espace ou le Japon féodal – et d’autres sont à venir après la sortie du jeu.

Personnalisez votre personnage avec plus de 400 objets – drapeaux, armes, boucliers, chapeaux, masques, tatouages, bateaux etc… – tous collectés en jouant. Pas de DLC cosmétique payant.

Coop en ligne jusqu’à 4 joueurs et écran partagé à 2 joueurs. Jouez en toute transparence avec vos amis et conservez tout ce que vous avez collecté.