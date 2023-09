Braségali s’apprête à faire ses débuts sur l’île d’Aeos le 14 septembre. Braségali est un Pokémon polyvalent doté de mouvements enflammés qui ont du punch ! Méfiez-vous de ses deux mouvements UNITE possibles – « Spinning Flame Fist » qui inflige des dégâts aux Pokémon adverses proches et augmente la vitesse de déplacement de Braségali pendant une courte période, et « Spinning Flame Kick » qui inflige également des dégâts aux Pokémon adverses proches et augmente l’attaque de Braségali.

