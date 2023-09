Rusty Lake est un studio néerlandais connu pour ses jeux de type Point’n Click qui ont été régulièrement primés en festival. The Past Within est le petit nouveau de leur famille. C’est un jeu coopératif à deux joueurs où nous allons devoir nous entraider afin de résoudre des énigmes. The Past Within est disponible depuis le six juillet 2023 au prix de six euros.

Attention ! Il faut deux exemplaires du jeu sur deux consoles différentes pour pouvoir y jouer.

Un concept très sympathique

The Past Within est un jeu d’aventure coopératif pour deux personnes. L’un incarne le passé, l’autre, le futur, et ensemble ils doivent résoudre des énigmes diverses et variées. Alors que le joueur dans le passé se retrouve dans une pièce étrange dans laquelle se trouve un cercueil, celui dans le futur se retrouve face à un cube étrange qui recèle de précieuses informations.

Le gameplay est très simple et accessible. Chaque joueur a des indices sur son écran qu’il doit communiquer à son coéquipier afin d’avancer dans le jeu. Le joueur dans le futur va par exemple avoir une combinaison sur son cube et le joueur dans le passé va devoir comprendre à quoi correspond cette combinaison et comment la résoudre.

À cet égard, le gameplay de The Past Within ressemble énormément à celui de Keep Talking and Nobody Explodes, le stress en moins. Un joueur a des informations un peu vagues à donner et l’autre doit les déchiffrer pour avoir de nouveaux indices à donner au premier joueur.

C’est un concept intéressant et qui fonctionne toujours quand nous avons un ami sous la main. Les énigmes sont classiques, mais elles sont assez efficaces pour que nous allions jusqu’au bout de l’aventure. Le rythme du jeu est aussi assez bien pensé. Il est vraiment sympathique d’alterner les passages de réflexion et les moments où nous donnons les indices.

Mais un rythme terni par des énigmes abracadabrantesques

Malheureusement, ce rythme est contrebalancé par certaines énigmes abracadabrantesques héritées du Point’n Click. Comment peut-on deviner qu’une clé est cachée dans un tuyau où se trouve une souris ? Pourquoi faut-il libérer une énorme guêpe qui fera tomber une armoire qui s’écrasera sur cette pauvre souris et dont le cadavre contient une deuxième clé ?

Ces énigmes qui n’ont aucun sens avec l’histoire qui perturbent énormément le rythme, car elles ne reposent que sur la chance et les clicks intempestifs dans le décor. C’est vraiment dommage, car a contrario, toutes les énigmes qui reposent sur le récit, qui ont un sens par rapport à l’univers, sont très intéressantes. Nous pouvons par exemple citer l’énigme des diapositives photos qui nous permet d’en apprendre un peu plus sur les personnages.

La narration du jeu est d’ailleurs décevante. Sans « dilvugâcher », nous entrons dans un univers où peu de choses sont logiques et nous levons régulièrement un sourcil de circonspection face aux événements qui se déroulent sous nos yeux. Peut-être que la réponse se trouve dans les autres jeux de Rusty Lake, mais en tant que néophytes de cet univers, nous nous sommes retrouvé perplexe face à la résolution du récit.

Pour six euros (en théorie, douze vu qu’il est indispensable d’avoir deux exemplaires du jeu), The Past Within est assez court. Le jeu a une durée de vie de deux heures. Nous pouvons certes recommencer une deuxième fois en alternant les rôles, ou bien en changeant les indices, mais les énigmes ne sont pas assez captivantes pour nous donner envie de recommencer le jeu.

Les graphismes sont assez intéressants. Si certains passages sont plus réussis que d’autres, The Past Within a sa propre identité, son propre univers, et réussit par certains passages à nous surprendre, nous dégoûter, nous faire vivre des émotions.

Nous ne pouvons en revanche pas parler de la bande-son, étant donné que nous parlions entre nous pendant toute la partie afin de s’entraider. Nous ne savons même pas si le jeu avait des musiques ou autres tant nous étions concentrés sur la résolution des énigmes.

Conclusion 6 /10 The Past Within est une expérience sympathique, un jeu coopératif où nous devons résoudre des énigmes à deux pour pouvoir avancer. Le rythme est sympathique, le concept intéressant, et nous avons passé un bon moment sur le jeu. Cependant, certaines énigmes illogiques ainsi que la narration tirée par les cheveux ternissent ce moment. The Past Within est un jeu qui, pour douze euros (puisqu’il faut deux copies du jeu obligatoirement), est un peu cher payé. LES PLUS Un concept sympathique

