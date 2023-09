Les Sisters arrivent avec plein de surprises le 5 octobre 2023 !

Paris, le 11 Septembre 2023 – Sisters 2 : Stars des Réseaux, la suite très attendue de Les Sisters : Show Devant !, dévoile ses bonus de lancement sur Nintendo Switch, et sortira le 5 octobre 2023 en version physique et numérique sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 et en version numérique sur Xbox One, Xbox Series X|S, et PC/MAC. Les précommandes numériques sont ouvertes sur toutes les plateformes.

Partez à l’aventure seul ou à plusieurs dans ce nouveau jeu d’aventure en monde ouvert développé par Balio Studio, et profitez d’une nouvelle histoire originale inspirée de l’univers pétillant de la bande dessinée à succès « Les Sisters », où les idées fusent aussi vite que les bêtises ! Venez à bout des défis, accomplissez des quêtes variées en toute liberté, et devenez la prochaine star des réseaux !

L’édition physique sur Nintendo Switch contiendra les éléments suivants à son lancement :

Le jeu complet Les Sisters 2 : Stars des Réseaux

2 tenues Kigurumis DLC incluses

1 Strap de téléphone à l’effigie de Marine et Wendy

2 Planches de stickers

A propos de Les Sisters 2 – Stars des Réseaux :

Marine et Wendy sont de retour pour deux fois plus de bêtises et deux fois plus de fun ! Retrouve tes Sisters préférées pour des défis 2.0 plus survoltés que jamais !

L’aventure commence lorsque ta Sister préférée et toi recevez une tablette pour récompenser vos bonnes notes. Ni une ni deux, ta Sister s’empresse d’ouvrir un compte sur l’application la plus tendance du moment pour partager ses aventures avec ses amies, mais pas que… Elle n’a en réalité plus qu’une chose en tête : surpasser la notoriété de ton compte et devenir LA nouvelle star des réseaux !

Nos sœurs préférées se lancent dans une course effrénée aux abonnés qui ne sera pas de tout repos !

***

Caractéristiques du jeu :

Explore la ville enrichie de nouveaux designs et de nouveaux lieux, rencontre les habitants et relève les défis des 24 supers-influenceurs dans le mode Aventure !

la ville enrichie de nouveaux designs et de nouveaux lieux, rencontre les habitants et relève les défis des 24 supers-influenceurs dans le mode Aventure ! 24 mini-jeux inédits et déjantés à découvrir pour exploser les scores : Ketchuperie, Laser game, Plongée blop-blop, Cauchemar en cuisine…

à découvrir pour exploser les scores : Ketchuperie, Laser game, Plongée blop-blop, Cauchemar en cuisine… Défie tes amis et ta famille grâce à 4 modes multi-joueurs.

Personnalise ta Sister pour être la plus tendance : récupère toutes les cartes cadeaux et complète toutes les missions pour débloquer des objets super stylés !

pour être la plus tendance : récupère toutes les cartes cadeaux et complète toutes les missions pour débloquer des objets super stylés ! Rejoue à l’infini en choisissant Marine ou Wendy pour peut-être tenter de débloquer une fin secrète…

Les Sisters 2 : Stars des Réseaux, sera disponible le 5 octobre 2023 en version physique et numérique sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, et en version numérique sur Xbox One, Xbox Series X|S, PC/MAC. Les précommandes numériques sont ouvertes !