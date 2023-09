Aujourd’hui, ININ Games et Success Corporation ont révélé qu’ils s’associaient pour porter Rainbow Cotton sur Nintendo Switch. Le titre sera lancé au printemps 2024.

« Rainbow Cotton, » également connu sous le nom « Cotton 100%, » est un jeu vidéo de tir en scrolling horizontal qui a été développé par Success et édité par Agetec. Il a été initialement publié sur la console Sega Dreamcast en 1999. Ce jeu fait partie de la série « Cotton, » qui est célèbre pour ses jeux de tir mignons et colorés.

Le jeu met en scène une jeune sorcière nommée Cotton, accompagnée de son amie la fée Silk. L’intrigue tourne autour de leur quête pour retrouver des étoiles magiques qui ont été volées par une méchante sorcière. Pour récupérer ces étoiles, Cotton et Silk doivent affronter de nombreux ennemis à travers différents niveaux, tout en utilisant leurs pouvoirs magiques pour tirer des projectiles sur leurs adversaires.

Ce qui distingue « Rainbow Cotton » des autres jeux de tir, c’est son esthétique visuelle colorée et son univers fantastique. Les niveaux sont remplis de décors vibrants et de créatures fantaisistes, créant ainsi une expérience visuelle unique.

Le gameplay de « Rainbow Cotton » est typique des jeux de tir en scrolling horizontal, où le joueur doit esquiver les tirs ennemis tout en détruisant les obstacles et les adversaires sur son chemin. Cotton peut également collecter des bonus pour améliorer son pouvoir de tir et sa défense.

Sorti à l’origine sur SEGA Dreamcast en 2000, Rainbow Cotton est le cinquième volet de la franchise Cotton. Faisant suite à Panorama Cotton, Rainbow Cotton est le premier véritable jeu de tir en 3D de cette célèbre franchise.

Plongez dans ce jeu de tir sur rail en 3D en incarnant la jeune sorcière Cotton, accompagnée de sa fidèle amie la fée Silk. Attirée par la promesse d’un délicieux saule, aidez Cotton à affronter le méchant démon Tweed et sa légion de disciples qui ont volé le saule légendaire dans le pays enchanteur de York Country. Enfourchez votre balai et partez à l’assaut de la ville dans cette aventure loufoque !

Rainbow Cotton propose un gameplay passionnant qui rappelle son prédécesseur, le jeu classique Panorama Cotton. Le jeu vous emmène dans un voyage inspiré des jeux d’arcade à travers un monde fantastique plein de surprises et de défis. Chaque étape de Rainbow Cotton est gardée par un boss gigantesque qui mettra vos compétences à rude épreuve. Collectez des bonus, fabriquez des projectiles flashy et lancez-les sur des ennemis colorés. Utilisez de puissantes attaques magiques pour nettoyer l’écran avec des boules de feu et des éclairs. Seules les sorcières les plus courageuses (et les plus têtues !) l’emporteront !

Les charmants graphismes en 3D vous fascineront lorsque vous traverserez, par exemple, une ville confortable au clair de lune drapée de lumières de Noël, une mystérieuse forêt engloutie et un château magique au-dessus des nuages.