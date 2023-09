Il y a quelques jours, nous vous partagions l’annonce au Japon d’un nouveau Party-game exploitant la licence Kimetsu no Yaiba ou Demon Slayer chez nous. C’est Aniplex et Ufotable qui appuyaient l’annonce au Japon. Une annonce uniquement sur Nintendo Switch qui nous laissait penser que chacune des parties impliquées autour de la licence Demon Slayer avait trouvé son compte sur le portage du jeu de combat Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles arrivé un an après les autres sur Nintendo Switch. C’est ainsi sans trop attendre que Sega annonce également l’arrivée en occident de Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – Sweep the board sur Nintendo Switch en 2024. La mention « Bientot Disponible » en français nous laisse envisager une traduction française. Peut-être même des nouvelles ce soir durant le Nintendo Direct. En attendant, nous vous laissons le trailer d’annonce japonais ci-dessous.

