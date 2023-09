Bruxelles & Paris, le 15 septembre 2023 – Tintinimaginatio et Microids sont ravis d’annoncer que le jeu vidéo Tintin Reporter – les Cigares du Pharaon, coproduit par Tintinimaginatio et Microids et développé par le studio espagnol Pendulo Studios, référence des jeux d’aventure depuis près de 30 ans, sera disponible le 7 novembre 2023 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. La version Nintendo Switch sera disponible en 2024.

L’édition Limitée sera disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X ainsi que sur Nintendo Switch (2024) et comprendra :

Le jeu en version physique

Un steelbook

Trois cartes postales

L’édition Collector sera disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X ainsi que sur Nintendo Switch (2024) et comprendra :

Le jeu en version physique

Un steelbook

Trois cartes postales

Un carnet de notes

Un artbook de 160 pages

Une figurine inédite



Inspiré d’une aventure iconique de la série des albums « Les Aventures de Tintin » créée par Hergé et vendue à plus de 275 millions d’exemplaires à travers le monde, ce nouveau jeu vidéo marque le retour du célèbre reporter à la houppette dans le monde du divertissement interactif grâce à une co-production dynamique entre Tintinimaginatio et Microids.

Dans le jeu Tintin Reporter – Les Cigares du Pharaon, le célèbre reporter et son fidèle compagnon Milou vont vivre des aventures hors du commun… Après avoir rencontré le professeur Siclone lors d’une traversée de la Méditerranée, Tintin se met en quête du tombeau du pharaon Kih-Oskh. Mais quel lourd secret renferme-t-il ? De l’Egypte à l’Inde, en passant par l’Arabie, Tintin et Milou vont devoir enquêter sur une affaire de stupéfiants en Orient.

Riche de toutes les facettes de l’univers de Tintin et d’une histoire pleine de rebondissements qui fait partie du grand héritage créatif d’Hergé, Tintin Reporter – Les Cigares du Pharaon plonge le joueur au cœur d’une Égypte mystérieuse et d’autres contrées d’une beauté infinie.

En combinant tous les meilleurs éléments des jeux d’aventure et d’investigation, Tintin Reporter – Les Cigares du Pharaon invite le joueur à revêtir son costume d’enquêteur / reporter : rechercher, infiltrer pour trouver des indices et résoudre des énigmes à l’aide de dialogues d’enquête enrichis de séquences vidéos, phases d’infiltration ou encore courses-poursuites en avion ou en voiture. Tintin Reporter – Les Cigares du Pharaon propose un gameplay unique et innovant pour permettre à chacun de vivre l’aventure comme un vrai reporter !

Tintin Reporter – Les Cigares du Pharaon sera disponible le 7 novembre 2023 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. La version Nintendo Switch sera disponible en 2024.