Aujourd’hui, SEGA dévoile dans une nouvelle vidéo des musiques inédites de Sonic Frontiers. Cette vidéo présente un mélange des trois thèmes de chapitre originaux et inédits pour Amy, Knuckles et Tails par le compositeur original du jeu, Tomoya Ohtani, offrant ainsi aux joueurs un aperçu de ce qu’ils retrouveront dans la mise à jour de contenu Horizon Final à venir ce mois-ci. Horizon Final est la troisième mise à jour gratuite pour Sonic Frontiers. Elle sera déployée dès le 28 septembre prochain, avec à la clé des éléments narratifs inédits, de nouveaux défis, ainsi que la possibilité d’incarner Tails, Amy et Knuckles.

Sonic Frontiers est d’ores et déjà disponible sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, consoles Nintendo Switch™ et Steam.