Vulnérable contre : Mew

Braségali est un combattant relativement mobile, notamment, grâce à Pied Brûleur ; néanmoins, Mew représente une cible difficile à poursuivre pour Braségali. Grâce à Surf et Hâte, Mew regorge d’options pour esquiver les Pokémon adverses et riposter simultanément avec Boule Élek et Lance-Soleil. Si les circonstances s’y prêtent, Braségali peut tout de même infliger des dégâts à Mew, mais s’il décide d’affronter ce dernier tandis que les deux Pokémon ont toutes leurs capacités à disposition, la lutte sera ardue pour le Pokémon Ardent.