Le Nintendo Direct japonais de cette semaine a révélé Shin-chan : Shiro of Coal Town, un tout nouveau titre pour la Nintendo Switch. Ce jeu devrait arriver au Japon dans le courant de l’hiver et une sortie mondiale a également été confirmée même si le jeu n’était pas présent sur nos Directs.

Dans Shin-chan : The Castle of Coal Town, Shin-chan et la famille Nohara visitent la ville d’Akita. Le jeu dépeint la vie de Shin-chan, pleine d’expériences diverses avec Shiro, alors qu’il voyage entre deux mondes – le monde réel et une ville mystérieuse. Avec des personnages familiers, des personnages uniques qui dynamisent l’histoire, des graphismes et des décors détaillés, Shin-chan : Shiro of Coal Town peut être apprécié par un large éventail de joueurs de tous âges, des fans de Shin-chan aux joueurs qui veulent vivre une histoire à grande échelle.

L’éditeur et développeur IzanagiGames, et le développeur MyDearest sortiront DYSCHRONIA : Chronos Alternate Definitive Edition sur Nintendo Switch le 22 novembre au prix de 7 678¥ au Japon. On apprend aujourd’hui que la date est commune aux autres sorties partout dans le monde. Le jeu proposera la voix off en anglais et en japonais, ainsi que les options de texte en anglais, japonais, français, espagnol, chinois traditionnel, chinois simplifié et coréen.

DYSCHRONIA: Chronos Alternate est un jeu vidéo de rôle et de mystère développé par MyDearest et publié par Sega. Il est sorti le 22 décembre 2022 sur Windows et PlayStation 4. Le jeu se déroule dans un monde de science-fiction où les humains peuvent voyager dans le temps. Le joueur incarne Akari, une jeune femme qui est chargée d’enquêter sur un mystérieux incident qui se produit dans la ville de Chronos. Le jeu est présenté sous la forme d’une visual novel avec des éléments de point-and-click. Le joueur explore la ville de Chronos et interagit avec les différents personnages du jeu. Le joueur peut également utiliser le Chronoshift, une capacité qui permet de voyager dans le temps, pour résoudre des énigmes et découvrir de nouveaux secrets.

DYSCHRONIA: Chronos Alternate a reçu des critiques généralement positives, les critiques saluant son histoire, son gameplay et son style visuel. Le jeu a été nominé pour plusieurs prix, dont le prix du meilleur jeu indépendant aux Game Developers Choice Awards 2023.