PLUS D’INFOS SUR LE GAMEPLAY DE PERSONA 5 TACTICA – COMBATS, ENNEMIS, PERSONAE SECONDAIRES ET PLUS ENCORE !

Présentation des ennemis uniques

Rencontrez une variété d’ennemis à mesure que l’histoire progresse.

Affrontez Sumo-maton et les ennemis qu’il lance sur vous. Sumo-maton sème le chaos en projetant tout ce qui se trouve à portée, ami comme ennemi !

Admirez la somptueuse Geisha réservée qui pare vos attaques et compétences. La Geisha réservée est prête à parer toutes vos attaques avec son ombrelle aussi élégante que pratique !

Pourchassez le Ninja visqueux et ses clones disséminés sur le champ de bataille. Le Ninja visqueux fait apparaître des clones pour créer la confusion !



• Mettez vos talents à l’épreuve face aux puissants ennemis qui vous attendent.

Maniez une grande variété d’éléments de décor interactifs

Les niveaux sont également remplis d’éléments interactifs uniques !

Avancez grâce à des éléments de décor tels que des caméras de surveillance qui déclenchent l’arrivée d’ennemis à votre passage ou des ascenseurs pouvant faire monter ou descendre des parties du décor à l’aide d’un interrupteur.

Utilisez certains éléments pour prendre le dessus au combat, comme les cases d’accélération qui vous permettent d’atteindre des zones en hauteur ou des tonneaux explosifs qui disparaissent dans un grand boum si vous les frappez plusieurs fois !

N’attaquez pas pour profiter de la charge

Ne vous laissez pas emporter… Restez cool, comme un vrai Voleur fantôme !

Si un personnage n’exécute aucune action lors d’un combat, alors à la fin de votre tour, ce personnage commencera à charger. Au prochain tour, il sera à pleine puissance et prêt à passer à l’action.

Placez-vous de façon à tromper l’ennemi et obtenir une charge au prochain tour.

La charge de chaque personnage entraîne un effet différent : testez-les toutes !

Tout le monde peut équiper une Persona secondaire

Tous les Voleurs peuvent équiper une Persona secondaire !

Équiper une Persona secondaire améliore les stats. Vous pouvez utiliser ses compétences uniques et héritées.

Les Personae secondaires possèdent des compétences actives et des compétences passives qui s’exécutent automatiquement au combat.

Recherchez le combo personnage/Persona secondaire idéal !

Créez des armes dans la Chambre de velours

Nouveauté de la Chambre de velours : outre la fusion classique, vous pouvez maintenant fusionner deux Personae pour créer une arme ! Vous pouvez associer certaines Personae pour créer des armes uniques, plus puissantes que tout ce que vous trouverez en magasin.

Créez de nombreuses armes différentes, vous avez tout à y gagner !

Décrochez la victoire en difficulté élevée

Lorsque vous jouez en mode Difficile ou plus élevé, la puissance des attaques ennemies et leurs PV augmentent, et vos attaques peuvent blesser les membres de votre groupe !

Si vous n’y prenez pas garde, vos attaques à large portée pourraient bien faire chuter les PV de vos coéquipiers sans même l’aide des ennemis…

Notez cependant que vous pouvez réessayer autant de fois que nécessaire. Profitez-en pour tester différentes stratégies !

Persona 5 Tactica sortira le 17 novembre et est d’ores et déjà disponible en précommande sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et Steam sur PC.