Sorti sur PC via Steam en 2021, l’éditeur Boombox Games et son développeur 30 Parallel annoncent l’arrivée du RPG Terra Alia.

Le titre nous plonge dans une Terre alternative où la magie cohabite avec la technologie. Il faudra mener une enquête tout en découvrant une nouvelle langue.

Le titre se joue en vue du dessus et il demande de maîtriser des centaines de mots et discuter avec les PNJ dans huit langues différentes, résoudre des énigmes, utiliser des sorts et monter des niveaux. Sortie prévue le 11 octobre prochain.