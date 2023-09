Paris, le 21 septembre 2023 – Les précommandes sont ouvertes dès aujourd’hui pour le second titre de la série The Dark Pictures Anthology, disponible le 5 octobre prochain sur Nintendo Switch !

The Dark Pictures Anthology: Little Hope Lorsque leur bus est détourné vers la ville de Little Hope et fait une sortie de route, un groupe d’étudiants sort miraculeusement indemne du terrible accident. Partis explorer Little Hope, ils se retrouvent piégés par un brouillard épais et mystérieux, seuls et isolés dans la ville abandonnée. Alors qu’ils cherchent désespérément un moyen de s’échapper, les protagonistes sont assaillis par des visions cauchemardesques du passé.

Au travers de ces visions, c’est tout le passé macabre de Little Hope qui refait surface, hantée à jamais par le terrible procès des sorcières d’Andover. Dans cette aventure horrifique, les protagonistes devront élucider les raisons de ces apparitions surnaturelles, alors que des démons infernaux les traquent sans répit !

Confrontés à ces démons maléfiques, ils devront trouver le moyen de leur échapper avant qu’ils n’entraînent leur âme en enfer !

Abandonnez tout espoir, vous qui entrez ici…

Disponible en précommande, The Dark Pictures Anthology: Little Hope sortira le 5 octobre 2023 sur Nintendo Switch. Le titre est d’ores et déjà disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC.