Milestone et Mattel, Inc. (NASDAQ: MAT) dévoilent aujourd’hui le contenu post-launch de Hot Wheels Unleashed 2™ – Turbocharged bientôt disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch™ et PC via Steam et Epique Games Store. Des véhicules et des circuits incroyables viendront enrichir le contenu du Day-One et permettra aux joueurs de poursuivre leur expérience, suite à la sortie du 19 octobre 2023 .

Deux éditions spéciales sont déjà disponibles en précommande, la Deluxe Edition et la Legendary Edition. Ces éditions incluent :

Deux Season Pass débloquant un ensemble de DLCs premium.

Quatre Expansion Packs, chacun donnant accès à un nouvel environnement.

Quatre véhicules et un set de personnalisation pour le profil du joueur.

Du contenu additionnel gratuit sortira régulièrement, permettant aux fans de continuer à prendre part à de nombreuses courses pleines d’action, toujours avec le contenu qu’ils préfèrent.

A l’aube de la sortie de Hot Wheels Unleashed 2™ – Turbocharged, l’attente se fait de plus en plus importante. Pourtant, la communauté n’aura pas le temps de se reposer avec ce contenu post-launch !